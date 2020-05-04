記事提供元：フィスコ
*06:30JST 今日の注目スケジュール：中財新製造業PMI、トルコ消費者物価指数、米製造業受注など
＜国内＞
株式市場は祝日のため休場(みどりの日)
＜海外＞
10:45 中・財新製造業PMI(4月) 50.5 50.1
14:00 印・製造業PMI(4月) 51.8
16:00 トルコ・消費者物価指数(4月) 11.86％
17:00 欧・ユーロ圏製造業PMI(4月) 33.6
20:25 ブ・週次景気動向調査
22:00 ブ・製造業PMI(4月) 48.4
23:00 米・製造業受注(3月) 0％
27:00 ブ・貿易収支(4月) 47.13億ドル
欧・欧州中央銀行(ECB)専門家予測調査
注：数値は市場コンセンサス、前回数値《FA》
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