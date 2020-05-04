マーケット RSS

 

今日の注目スケジュール：中財新製造業PMI、トルコ消費者物価指数、米製造業受注など

2020年5月4日 06:30

小

中

大

印刷

記事提供元：フィスコ


*06:30JST 今日の注目スケジュール：中財新製造業PMI、トルコ消費者物価指数、米製造業受注など
＜国内＞


株式市場は祝日のため休場(みどりの日)


＜海外＞
10:45　中・財新製造業PMI(4月)　50.5　50.1
14:00　印・製造業PMI(4月)　51.8
16:00　トルコ・消費者物価指数(4月)　11.86％
17:00　欧・ユーロ圏製造業PMI(4月)　33.6
20:25　ブ・週次景気動向調査
22:00　ブ・製造業PMI(4月)　48.4
23:00　米・製造業受注(3月)　0％
27:00　ブ・貿易収支(4月)　47.13億ドル


欧・欧州中央銀行(ECB)専門家予測調査


注：数値は市場コンセンサス、前回数値《FA》

スポンサードリンク

マーケットの話題の最新ニュース

RSS

もっと見る

» マーケットの話題の最新ニュースをもっと見る

広告

財経アクセスランキング

  1. トランプ・米国 VS 習・中国の泥仕合で株価暴落再びか
  2. 【株式個別銘柄】新型コロナウイルス治療に期待される既存薬関連銘柄
  3. 【ドル円・5月第1週】ボラティリティ縮小、迷いのみえる相場感【テクニカル分析】
  4. 個人投資家・有限亭玉介：新型コロナ拡大を背景にした注目個別株【FISCOソーシャルレポーター】
  5. 前日に動いた銘柄 part2 UUUM、すららネット、アンジェスなど
  1. トランプ・米国 VS 習・中国の泥仕合で株価暴落再びか
  2. NY原油：続落、戻り売りの興味残る
  3. NY原油：続伸、一時20ドル台を回復
  4. NY原油：大幅反落で12.78ドル、供給過剰状態はしばらく続くとの見方も
  5. NY原油：大幅続伸で18.84ドル、需給改善への期待高まる
  1. 原油価格マイナス　その背景と今後の行方は?
  2. トランプ・米国 VS 習・中国の泥仕合で株価暴落再びか
  3. 原油価格の下落がマーケットに与える影響
  4. “武漢ウイルス”の裏で起こっていること、元統合幕僚長の岩崎氏「流石！中国は只者ではない」
  5. 原油価格がマイナス!? 未曾有の事態を生んだ先物取引とは?

広告

写真で見るニュース

  • 金星大気の高速回転が維持されるメカニズム （c） Planet-C project team
  • 画像はイメージです。
  • 画像はイメージです。
 

広告

ピックアップ 注目ニュース

【ドル円・5月第1週】ボラティリティ縮小、迷いのみえる相場感【テクニカル分析】

コロナ関連の経営破たん、114件に　加速止まらず　東京商工リサーチ調べ

13年間に延長となった住宅ローン控除適用で数百万円の得も

広告

投資読み物の人気ランキング （Amazon.co.jp）

  1. 漫画 バビロン大富豪の教え 「お金」と「幸せ」を生み出す五つの黄金法則
  2. 改訂版 金持ち父さん 貧乏父さん:アメリカの金持ちが教えてくれるお金の哲学 (単行本)
  3. デイトレード
  4. LIFE SHIFT(ライフ・シフト)
  5. 99%の人が気づいていないお金の正体