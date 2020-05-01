アイモバイルなど／来週の買い需要

[来週の買い需要（表）]
コード;銘柄;株価インパクト;買い需要;信用倍率;終値;前日比 <4355> ;ロングライフ;707%;31100;1.15;287;1 <6535> ;アイモバイル;269%;154100;0.49;607;-15 <8079> ;正栄食;267%;122700;0.04;3850;-75 <3329> ;東和フード;207%;24800;0.30;1200;-7 <8917> ;ファースト住;202%;77800;0.11;910;-42 <7726> ;黒田精;153%;7200;3.31;670;-3 <3361> ;トーエル;143%;28600;0.10;680;1 <6054> ;リブセンス;139%;68500;1.40;265;-7 <4539> ;日ケミファ;126%;4400;0.56;2529;-49 <9663> ;ナガワ;123%;1600;0.16;7240;-210 <7022> ;サノヤスHD;122%;31600;12.62;147;-7 <7640> ;トップカルチャ;119%;14600;2.89;310;-2 <2910> ;ロックフィール;110%;182200;0.04;1307;0 <1866> ;北野建;100%;3500;2.71;2535;-53 <6584> ;三桜工;99%;391100;2.20;677;-27 <4246> ;ＤＮＣ;88%;85800;0.56;523;-16 <8617> ;光世証;85%;15800;1.66;499;-12 <8166> ;タカキュー;85%;20200;0.46;130;-3 <3121> ;マーチャント;83%;10500;126.62;254;3 <8186> ;大塚家;81%;85600;3.22;125;-4
[コメント]
アイモバイルの信用倍率は1倍を下回る売り長の需給状況である。株価は期日の水準で推移しており、足元のリバウンドで75日線うぃ突破してくるようだと、一気に買い方優位の需給状況になりそうだ。《FA》
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