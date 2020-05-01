プロルート　大幅反発、中国でカラタスヒートケアシャンプー・トリートメントの独占販売契約を締結／新興市場スナップショット

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大幅反発。カラタスヒートケアシャンプー・トリートメントの中国市場での独占販売契約を流通グループ新華集団傘下のSUNWAH Fonwin（広東省広州市）と締結したと発表している。SUNWAH Fonwinは中国国内の大型スーパーマーケットやコンビニチェーン、ECチャンネルへの販路を持つ。今回の販売契約で売上金額にして2億円程度が発注されるとしており、21年3月期に計上する見込み。《US》