記事提供元：フィスコ
*08:28JST 5/1
[強弱材料]
強気材料
・日経平均は上昇（20193.69、+422.50）
・1ドル107円10-20銭
・米原油先物は上昇（18.84、+3.78）
・日銀のETF購入
・新型コロナウイルス治療薬開発
・日米欧の大型財政出動
・株安局面での自社株買い
・7-9月期の業績回復期待
弱気材料
・NYダウは下落（24345.72、-288.14）
・ナスダック総合指数は下落（8889.55、-25.16）
・シカゴ日経225先物は下落（19990、大阪比-70）
・SOX指数は下落（1731.24、-66.52）
・VIX指数は上昇（34.15、+2.92）
・米長期金利は上昇
・新型コロナウイルス流行の長期化
・業績予想「未定」続出
留意事項
・都区部消費者物価指数（CPI）（4月）
・日銀金融政策決定会合の議事要旨（3月16日開催分）
・対外対内証券投資（先週）
・製造業PMI（4月）
・自動車販売台数（4月）
・米建設支出（3月）
・OPECプラスが減産開始予定
・中国株式市場は休場（5日まで）
・韓国、台湾、香港、フィリピン、シンガポール、マレーシア、 タイ、ベトナム、
インドネシア、インド、ロシア、スイス、 イタリア、ドイツ、フランスの各市場は
休場《ST》
スポンサードリンク
スポンサードリンク
マーケットの話題の最新ニュース
- 今日の注目スケジュール：自動車販売台数、米ISM製造業景況指数、米建設支出など 5/ 1 06:30
- 4/30の強弱材料 4/30 08:33
- 今日の注目スケジュール：小売売上高、中製造業PMI、欧ECBが政策金利発表など 4/30 06:30
- 今日の注目スケジュール：欧ユーロ圏消費者信頼感指数、米GDP、米FOMCが政策金利発表など 4/29 06:30
- 4/28の強弱材料 4/28 08:26
広告
広告
広告