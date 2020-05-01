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5/1の強弱材料

2020年5月1日 08:28

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記事提供元：フィスコ


*08:28JST 5/1
[強弱材料]

強気材料
・日経平均は上昇（20193.69、+422.50）
・1ドル107円10-20銭
・米原油先物は上昇（18.84、+3.78）
・日銀のETF購入
・新型コロナウイルス治療薬開発
・日米欧の大型財政出動
・株安局面での自社株買い
・7-9月期の業績回復期待

弱気材料
・NYダウは下落（24345.72、-288.14）
・ナスダック総合指数は下落（8889.55、-25.16）
・シカゴ日経225先物は下落（19990、大阪比-70）
・SOX指数は下落（1731.24、-66.52）
・VIX指数は上昇（34.15、+2.92）
・米長期金利は上昇
・新型コロナウイルス流行の長期化
・業績予想「未定」続出

留意事項
・都区部消費者物価指数（CPI）（4月）
・日銀金融政策決定会合の議事要旨（3月16日開催分）
・対外対内証券投資（先週）
・製造業PMI（4月）
・自動車販売台数（4月）
・米建設支出（3月）
・OPECプラスが減産開始予定
・中国株式市場は休場（5日まで）
・韓国、台湾、香港、フィリピン、シンガポール、マレーシア、 タイ、ベトナム、
インドネシア、インド、ロシア、スイス、 イタリア、ドイツ、フランスの各市場は
休場《ST》

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  • ジェットを発生させている銀河の近赤外線画像。すばる望遠鏡によって撮影された。 （c） Vaidehi Paliya
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  • S2の軌道を視覚化したイメージ図。(c) ESO/L. Calçada
 

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