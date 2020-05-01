

*08:28JST 5/1

[強弱材料]

強気材料

・日経平均は上昇（20193.69、+422.50）

・1ドル107円10-20銭

・米原油先物は上昇（18.84、+3.78）

・日銀のETF購入

・新型コロナウイルス治療薬開発

・日米欧の大型財政出動

・株安局面での自社株買い

・7-9月期の業績回復期待

弱気材料

・NYダウは下落（24345.72、-288.14）

・ナスダック総合指数は下落（8889.55、-25.16）

・シカゴ日経225先物は下落（19990、大阪比-70）

・SOX指数は下落（1731.24、-66.52）

・VIX指数は上昇（34.15、+2.92）

・米長期金利は上昇

・新型コロナウイルス流行の長期化

・業績予想「未定」続出

留意事項

・都区部消費者物価指数（CPI）（4月）

・日銀金融政策決定会合の議事要旨（3月16日開催分）

・対外対内証券投資（先週）

・製造業PMI（4月）

・自動車販売台数（4月）

・米建設支出（3月）

・OPECプラスが減産開始予定

・中国株式市場は休場（5日まで）

・韓国、台湾、香港、フィリピン、シンガポール、マレーシア、 タイ、ベトナム、

インドネシア、インド、ロシア、スイス、 イタリア、ドイツ、フランスの各市場は

休場《ST》