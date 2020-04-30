

*08:33JST 4/30

[強弱材料]

強気材料

・NYダウは上昇（24633.86、+532.31）

・ナスダック総合指数は上昇（8914.71、+306.98）

・シカゴ日経225先物は上昇（20400、大阪比+590）

・SOX指数は上昇（1797.76、+84.55）

・VIX指数は低下（31.23、-2.34）

・米原油先物は上昇（15.06、+2.72）

・日銀のETF購入

・新型コロナウイルス治療薬開発

・日米欧の大型財政出動

・株安局面での自社株買い

・来期の業績回復期待

弱気材料

・日経平均は下落（19771.19、-12.03）

・1ドル106円60-70銭

・米長期金利は上昇

・新型コロナウイルス流行の長期化

・業績予想「未定」続出

・東京など主要都市封鎖懸念

留意事項

・小売売上高（3月）

・鉱工業生産（3月）

・百貨店売上高（3月）

・スーパー売上高（3月）

・自動車生産台数（2月）

・建設工事受注（3月）

・住宅着工件数（3月）

・消費者態度指数（4月）

・日銀「当面の長期国債等の買いについて」

・中国製造業PMI（4月）

・独失業率（4月）

・ユーロ圏国内総生産（GDP）速報値（1-3月）

・ラガルド欧州中央銀行（ECB）総裁が定例理事会後に記者会見

・米個人所得（3月）

・米個人消費支出（3月）

・米新規失業保険申請件数（先週）

・米シカゴ購買部協会景気指数（4月）

・米アップル、アマゾンなど決算発表

・香港、韓国、ベトナム市場は休場《ST》