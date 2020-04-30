記事提供元：フィスコ
*08:33JST 4/30
[強弱材料]
強気材料
・NYダウは上昇（24633.86、+532.31）
・ナスダック総合指数は上昇（8914.71、+306.98）
・シカゴ日経225先物は上昇（20400、大阪比+590）
・SOX指数は上昇（1797.76、+84.55）
・VIX指数は低下（31.23、-2.34）
・米原油先物は上昇（15.06、+2.72）
・日銀のETF購入
・新型コロナウイルス治療薬開発
・日米欧の大型財政出動
・株安局面での自社株買い
・来期の業績回復期待
弱気材料
・日経平均は下落（19771.19、-12.03）
・1ドル106円60-70銭
・米長期金利は上昇
・新型コロナウイルス流行の長期化
・業績予想「未定」続出
・東京など主要都市封鎖懸念
留意事項
・小売売上高（3月）
・鉱工業生産（3月）
・百貨店売上高（3月）
・スーパー売上高（3月）
・自動車生産台数（2月）
・建設工事受注（3月）
・住宅着工件数（3月）
・消費者態度指数（4月）
・日銀「当面の長期国債等の買いについて」
・中国製造業PMI（4月）
・独失業率（4月）
・ユーロ圏国内総生産（GDP）速報値（1-3月）
・ラガルド欧州中央銀行（ECB）総裁が定例理事会後に記者会見
・米個人所得（3月）
・米個人消費支出（3月）
・米新規失業保険申請件数（先週）
・米シカゴ購買部協会景気指数（4月）
・米アップル、アマゾンなど決算発表
・香港、韓国、ベトナム市場は休場《ST》
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