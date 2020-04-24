トップカルチャなど／来週の買い需要

[来週の買い需要（表）]
コード;銘柄;株価インパクト;買い需要;信用倍率;終値;前日比 <1631> ;銀行・17;617%;74;1.64;6690;60 <4218> ;ニチバン;402%;91700;0.11;1477;31 <1470> ;J400レバ;400%;4;3.01;15480;-80 <3121> ;マーチャント;160%;8800;115.70;256;-3 <8927> ;明豊エンター;155%;46700;23.25;142;-1 <7640> ;トップカルチャ;154%;18500;1.83;312;2 <6584> ;三桜工;154%;412600;2.02;656;-21 <1309> ;上証50連;132%;150;3.11;31500;-300 <2910> ;ロックフィール;126%;214400;0.04;1350;-2 <3667> ;enish;125%;247400;1.08;359;-4 <4231> ;タイガポリ;124%;12200;2.91;483;10 <3690> ;ロックオン;117%;2700;13.79;924;7 <9946> ;ミニストップ;115%;44100;0.33;1456;11 <8166> ;タカキュー;114%;43700;0.44;128;-2 <8077> ;小林産;112%;16700;1.31;287;-9 <4343> ;ファンタジー;104%;72000;1.43;1480;-20 <3160> ;大光;102%;10900;0.17;660;9 <6048> ;デザインワン;96%;47500;2.52;187;-3 <6707> ;サンケン電;90%;88700;2.97;2069;-35 <8742> ;小林洋行;85%;10400;0.98;226;0
[コメント]トップカルチャ<7640>の信用倍率は1倍台で推移。株価は3月に急落をみせたが、その後は高値圏で推移しており、需給状況は良好。買い方優位であろう。《FA》
スポンサードリンク
スポンサードリンク
個別株の最新ニュース
- メディシノバ MN-166のCOVID-19感染による急性呼吸窮迫症候群を対象とする臨床治験開始を発表 4/24 18:24
- アイスタディ エイム・ソフトが、ケア・ダイナミクスの全株式を取得 4/24 18:14
- ブイキューブ 山口フィナンシャルグループとの業務提携 4/24 18:12
- 新興市場銘柄ダイジェスト:エーアイは大幅に続伸、FRONTEOがストップ高 4/24 16:17
- 出来高変化率ランキング（14時台）～iSTOPIX、有機薬などがランクイン 4/24 15:08
広告
広告
広告