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トップカルチャなど／来週の買い需要

2020年4月24日 18:22

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記事提供元：フィスコ


[来週の買い需要（表）]

コード;銘柄;株価インパクト;買い需要;信用倍率;終値;前日比 <1631> ;銀行・17;617%;74;1.64;6690;60 <4218> ;ニチバン;402%;91700;0.11;1477;31 <1470> ;J400レバ;400%;4;3.01;15480;-80 <3121> ;マーチャント;160%;8800;115.70;256;-3 <8927> ;明豊エンター;155%;46700;23.25;142;-1 <7640> ;トップカルチャ;154%;18500;1.83;312;2 <6584> ;三桜工;154%;412600;2.02;656;-21 <1309> ;上証50連;132%;150;3.11;31500;-300 <2910> ;ロックフィール;126%;214400;0.04;1350;-2 <3667> ;enish;125%;247400;1.08;359;-4 <4231> ;タイガポリ;124%;12200;2.91;483;10 <3690> ;ロックオン;117%;2700;13.79;924;7 <9946> ;ミニストップ;115%;44100;0.33;1456;11 <8166> ;タカキュー;114%;43700;0.44;128;-2 <8077> ;小林産;112%;16700;1.31;287;-9 <4343> ;ファンタジー;104%;72000;1.43;1480;-20 <3160> ;大光;102%;10900;0.17;660;9 <6048> ;デザインワン;96%;47500;2.52;187;-3 <6707> ;サンケン電;90%;88700;2.97;2069;-35 <8742> ;小林洋行;85%;10400;0.98;226;0


[コメント]トップカルチャ<7640>の信用倍率は1倍台で推移。株価は3月に急落をみせたが、その後は高値圏で推移しており、需給状況は良好。買い方優位であろう。《FA》

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