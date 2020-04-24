

*08:23JST 4/24

[強弱材料]

強気材料

・日経平均は上昇（19429.44、+291.49）

・NYダウは上昇（23515.26、+39.44）

・VIX指数は低下（41.38、-0.60）

・米原油先物は上昇（16.50、+2.72）

・米長期金利は低下

・日銀のETF購入

・新型コロナウイルス治療薬開発

・日米欧の大型財政出動

・株安局面での自社株買い

・来期の業績回復期待

弱気材料

・ナスダック総合指数は下落（8494.75、-0.63）

・シカゴ日経225先物は下落（19355、大阪比-85）

・1ドル107円60-70銭

・SOX指数は下落（1664.67、-17.45）

・新型コロナウイルス流行の長期化

・業績予想「未定」続出

・東京など主要都市封鎖懸念

留意事項

・消費者物価指数（3月）

・企業向けサービス価格指数（3月）

・全産業活動指数（2月）

・全国百貨店売上高（3月）

・国債買いオペ

・独IFO企業景況感指数（4月）

・米耐久財受注（3月）

・米ミシガン大学消費者態度指数（4月）《ST》