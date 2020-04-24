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4/24の強弱材料

2020年4月24日 08:23

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記事提供元：フィスコ


*08:23JST 4/24
[強弱材料]

強気材料
・日経平均は上昇（19429.44、+291.49）
・NYダウは上昇（23515.26、+39.44）
・VIX指数は低下（41.38、-0.60）
・米原油先物は上昇（16.50、+2.72）
・米長期金利は低下
・日銀のETF購入
・新型コロナウイルス治療薬開発
・日米欧の大型財政出動
・株安局面での自社株買い
・来期の業績回復期待

弱気材料
・ナスダック総合指数は下落（8494.75、-0.63）
・シカゴ日経225先物は下落（19355、大阪比-85）
・1ドル107円60-70銭
・SOX指数は下落（1664.67、-17.45）
・新型コロナウイルス流行の長期化
・業績予想「未定」続出
・東京など主要都市封鎖懸念

留意事項
・消費者物価指数（3月）
・企業向けサービス価格指数（3月）
・全産業活動指数（2月）
・全国百貨店売上高（3月）
・国債買いオペ
・独IFO企業景況感指数（4月）
・米耐久財受注（3月）
・米ミシガン大学消費者態度指数（4月）《ST》

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