記事提供元：フィスコ
*08:27JST 4/22
[強弱材料]
強気材料
・1ドル107円70-80銭
・米長期金利は低下
・日銀のETF購入
・新型コロナウイルス治療薬開発
・日米欧の大型財政出動
・株安局面での自社株買い
・来期の業績回復期待
弱気材料
・日経平均は下落（19280.78、-388.34）
・NYダウは下落（23018.88、-631.56）
・ナスダック総合指数は下落（8263.23、-297.50）
・シカゴ日経225先物は下落（19035、大阪比-285）
・SOX指数は下落（1588.70、-78.87）
・VIX指数は上昇（45.41、+1.58）
・米原油先物は下落（11.57、-8.86）
・新型コロナウイルス流行の長期化
・業績予想「未定」続出
・東京など主要都市封鎖懸念
留意事項
・日銀営業毎旬報告（4月20日現在）
・国債買いオペ
・英消費者物価指数（3月）
・米FHFA住宅価格指数（2月）
・ユーロ圏消費者信頼感指数（4月）
・米エネルギー省の石油在庫統計（先週）《ST》
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