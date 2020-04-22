マーケット RSS

 

4/22の強弱材料

2020年4月22日 08:27

小

中

大

印刷

記事提供元：フィスコ


*08:27JST 4/22
[強弱材料]

強気材料
・1ドル107円70-80銭
・米長期金利は低下
・日銀のETF購入
・新型コロナウイルス治療薬開発
・日米欧の大型財政出動
・株安局面での自社株買い
・来期の業績回復期待

弱気材料
・日経平均は下落（19280.78、-388.34）
・NYダウは下落（23018.88、-631.56）
・ナスダック総合指数は下落（8263.23、-297.50）
・シカゴ日経225先物は下落（19035、大阪比-285）
・SOX指数は下落（1588.70、-78.87）
・VIX指数は上昇（45.41、+1.58）
・米原油先物は下落（11.57、-8.86）
・新型コロナウイルス流行の長期化
・業績予想「未定」続出
・東京など主要都市封鎖懸念

留意事項
・日銀営業毎旬報告（4月20日現在）
・国債買いオペ
・英消費者物価指数（3月）
・米FHFA住宅価格指数（2月）
・ユーロ圏消費者信頼感指数（4月）
・米エネルギー省の石油在庫統計（先週）《ST》

スポンサードリンク

マーケットの話題の最新ニュース

RSS

もっと見る

» マーケットの話題の最新ニュースをもっと見る

広告

財経アクセスランキング

  1. 原油先物価格がマイナスに　まるで、「ゴミ」に処理費が掛かるかのように!
  2. 原油安パニックもいったんは跳ね返されやすい水準【クロージング】
  3. 金正恩氏の重体観測を受け細谷火工や石川製作所が一時ストップ高
  4. 新型コロナ、マツキヨやツルハなどドラッグストアも臨時休業が拡大
  5. NY原油：大幅続落で20.43ドル、5月限の価格は史上初のマイナスを記録
  1. 原油価格の下落がマーケットに与える影響
  2. 原油先物価格がマイナスに　まるで、「ゴミ」に処理費が掛かるかのように!
  3. 【やっぱりセダンがいい! (1/4)】「マツダ3、カローラ、クラウン、ボルボ」etc.
  4. 【やっぱりセダンがいい! (2/4)】「マツダ3、カローラ、クラウン、ボルボ」etc.
  5. 原油安パニックもいったんは跳ね返されやすい水準【クロージング】
  1. 原油価格下落中! この先ガソリン価格はどうなるのか
  2. 米大学が開発した新型コロナワクチン　マウス実験で有効性を実証
  3. 医療用サージカルマスクがパンデミック防止に効果か　米大学の研究
  4. 新型コロナは3タイプ　英ケンブリッジ大らが系統ネットワークから明らかにする
  5. 普通のサラリーマンが富裕層になるための3つのアプローチ

広告