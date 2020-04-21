マーケット RSS

 

21日の日本国債市場概況：債券先物は152円10銭で終了

2020年4月21日 18:27

小

中

大

印刷

記事提供元：フィスコ


*18:27JST 21日の日本国債市場概況：債券先物は152円10銭で終了
＜円債市場＞
長期国債先物2020年6月限
寄付152円16銭 高値152円28銭 安値152円08銭 引け152円10銭
売買高総計9532枚

2年 411回 -0.130％
5年 143回 -0.105％
10年 358回 0.015％
20年 171回 0.350％

債券先物6月限は、152円16銭で取引を開始。財務省が実施した20年債入札の結果が無難だったとの見方から買いが優勢となり152円28銭まで上げた。その後、現物債への売りに連れて売りが優勢になったとみられ、152円08銭まで下げた。現物債の取引では、2年債と10年債が売られ、5年債と20年債が買われた。

＜米国債概況＞
2年債は0.20％、10年債は0.60％、30年債は1.20％近辺で推移。
債券利回りはほぼ横ばい。（気配値）

＜その他外債市況・10年債＞
ドイツ国債は-0.47％、英国債は0.30％、オーストラリア10年債は0.85％、NZ10年債は1.06％。（気配値）


[本日の主要政治・経済イベント]
・21:30　カナダ・2月小売売上高（前月比予想：+0.3％、1月：+0.4％）
・23:00　米・3月中古住宅販売件数（予想：525万戸、2月：577万戸）《KK》

スポンサードリンク

東京株式市場の最新ニュース

RSS

もっと見る

» 東京株式市場の最新ニュースをもっと見る

広告

財経アクセスランキング

  1. NY原油：大幅続落で20.43ドル、5月限の価格は史上初のマイナスを記録
  2. 原油安パニックもいったんは跳ね返されやすい水準【クロージング】
  3. 原油安は長期化の可能性
  4. 原油先物価格がマイナスに　まるで、「ゴミ」に処理費が掛かるかのように!
  5. 金正恩氏の重体観測を受け細谷火工や石川製作所が一時ストップ高
  1. 原油価格の下落がマーケットに与える影響
  2. NY原油：続落、株高は好感されず
  3. NY原油：大幅続落で20.43ドル、5月限の価格は史上初のマイナスを記録
  4. 原油安パニックもいったんは跳ね返されやすい水準【クロージング】
  5. NY原油：大幅続落で20.11ドル、需要減少予測に沿った減産は困難との見方も
  1. “武漢ウイルス”の裏で起こっていること、元統合幕僚長の岩崎氏「流石！中国は只者ではない」
  2. 原油価格の下落がマーケットに与える影響
  3. コロナショックに追い打ちをかける原油暴落の我慢比べ
  4. NY原油：大幅反落で22.76ドル、米国の減産は保証されず
  5. コロナショックで米ドル崩壊? 原因は原油価格の低迷と未曽有の量的緩和にあった

広告

写真で見るニュース

  • 「ミラージュ」（画像: 三菱自動車工業の発表資料より）
  • (c) 123rf
  • ベピ・コロンボ計画による水星探査機 (c) ESA
  • 2019年11月にフルモデルチェンジされたボルボ・S60（画像: ボルボ・カー・ジャパンの発表資料より）
  • 「Spectee Pro」の画面イメージ。（画像: Specteeの発表資料より）
 

広告

ピックアップ 注目ニュース

個人向け社債で効率的に資産形成をしよう

相場展望4月20日号　株式相場反発追うか?底をにらむか?　見極めの難所

ワオキツネザルが放つ匂い物質を特定（写真：東京大学の発表資料より）

霊長類が放つフェロモン物質を初めて特定　異性を惹きつける匂い　東大など

広告

投資読み物の人気ランキング （Amazon.co.jp）

  1. 漫画 バビロン大富豪の教え 「お金」と「幸せ」を生み出す五つの黄金法則
  2. 改訂版 金持ち父さん 貧乏父さん:アメリカの金持ちが教えてくれるお金の哲学 (単行本)
  3. デイトレード
  4. LIFE SHIFT(ライフ・シフト)
  5. 99%の人が気づいていないお金の正体