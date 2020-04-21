記事提供元：フィスコ
*18:27JST 21日の日本国債市場概況：債券先物は152円10銭で終了
＜円債市場＞
長期国債先物2020年6月限
寄付152円16銭 高値152円28銭 安値152円08銭 引け152円10銭
売買高総計9532枚
2年 411回 -0.130％
5年 143回 -0.105％
10年 358回 0.015％
20年 171回 0.350％
債券先物6月限は、152円16銭で取引を開始。財務省が実施した20年債入札の結果が無難だったとの見方から買いが優勢となり152円28銭まで上げた。その後、現物債への売りに連れて売りが優勢になったとみられ、152円08銭まで下げた。現物債の取引では、2年債と10年債が売られ、5年債と20年債が買われた。
＜米国債概況＞
2年債は0.20％、10年債は0.60％、30年債は1.20％近辺で推移。
債券利回りはほぼ横ばい。（気配値）
＜その他外債市況・10年債＞
ドイツ国債は-0.47％、英国債は0.30％、オーストラリア10年債は0.85％、NZ10年債は1.06％。（気配値）
[本日の主要政治・経済イベント]
・21:30 カナダ・2月小売売上高（前月比予想：+0.3％、1月：+0.4％）
・23:00 米・3月中古住宅販売件数（予想：525万戸、2月：577万戸）《KK》
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