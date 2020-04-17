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（中国）上海総合指数は0.55％高でスタート、米株高などが支援材料

2020年4月17日 11:12

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記事提供元：フィスコ


*11:12JST （中国）上海総合指数は0.55％高でスタート、米株高などが支援材料
17日の上海総合指数は買い先行。前日比0.55％高の2835.56ptで寄り付いた後は、日本時間午前10時47分現在、0.82％高の2842.99ptで推移している。米株高や米経済活動の早期再開観測が支援材料。一方、1-3月期の国内総生産（GDP）成長率の発表を控え、慎重ムードが強い。なお、1-3月期のGDP成長率は前年比マイナス9.8％となり、市場予想のマイナス12.0％を上回った。《AN》

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