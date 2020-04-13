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NY外為：加ドル下げ止まる、NY原油じり高、減産規模拡大期待

2020年4月13日 23:12

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記事提供元：フィスコ


*23:12JST NY外為：加ドル下げ止まる、NY原油じり高、減産規模拡大期待

NY外為市場で原油価格の上昇に伴いカナダドルは下げ止まった。石油輸出国機構（OPEC）の減産規模拡大期待が強まった。NY原油先物は22.03ドルから23.50ドルまで上昇。ドル・カナダは1.3984カナダドルから1.3965カナダドルへ軟化。カナダ円は77円16銭の安値圏で下げ止まった。

米国のトランプ大統領は石油輸出国機構（OPEC）プラスが日量1000万バレルではなく2000万バレルの減産を模索していると言及。サウジアラビアの石油相も必要とあれば6月に一段と減産する準備があるとした。《KY》

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