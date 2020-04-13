記事提供元：フィスコ
*17:00JST 【M&A速報：2020/04/13（2）】日本触媒、三洋化成工業との経営統合を延期 新型コロナの影響で
■日本触媒<4114>、三洋化成工業<4471>との経営統合を延期 新型コロナの影響による
■ありがとうサービス<3177>、香川・福岡・大分でフードサービス事業展開のエージーワイを買収
■データテクノロジー事業等のイングリウッド、日本郵政キャピタルと資本提携
■第一燃料、イチネンHD<9619>に追加出資 出資比率10.10％に
■識学<7049>、自動車小売・買取の FCチェーン運営のカーセブンディベロプメントと資本業務提携に関する基本合意書を締結
■JSR<4185>、子会社のJSRエンジニアリングを吸収合併
■コメ兵<2780>、持株会社体制に移行
【ニュース提供・MARR Online（マールオンライン）】《HH》
スポンサードリンク
スポンサードリンク
個別株の最新ニュース
- 日経平均寄与度ランキング（大引け）～日経平均は大幅反落、ファーストリテとソフトバンクGの2銘柄で約98円押し下げ 4/13 16:40
- パイプドＨＤ 20年2月期は2ケタ増収・大幅な増益、情報資産プラットフォーム事業及び広告事業が好調 4/13 16:26
- 新興市場銘柄ダイジェスト:エーアイは大幅に反発、文教堂HDがストップ高 4/13 16:19
- アセンテック 三菱ＵＦＪ銀行に自社開発シンクライアントOSを納入 4/13 16:07
- イワキ 急落、第1四半期大幅減益決算をネガティブ視 4/13 15:03
広告
広告
広告