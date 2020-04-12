flumpool、4年振りの新アルバム『Real』08年ミニアルバムのアートワークを再現

記事提供元：ファッションプレス
flumpool(フランプール)の新アルバム『Real』が、2020年5月20日(水)リリース。
■flumpool、4年振りのオリジナルアルバム
今回リリースする『Real』は、flumpoolの4年振りとなるオリジナルアルバム。ジャケットは、flumpoolが2008年にリリースしたファーストミニアルバム『Unreal』のアートワークを再現し、当時と同じスタジオ、同じカメラマン、同じ構図で撮影された。
ボーカルの山村が、「12年間で様々な挫折や葛藤を経験したバンドの“等身大の生き方”を詰め込んだアルバム」と語る『Real』。収録曲などの詳細は今後随時発表されていく予定だ。
【詳細】
flumpool『Real』
リリース日：2020年5月20日(水)
価格：初回限定盤(CD＋DVD＋スペシャルブックレット＋おまけ) 5,000円＋税、通常盤(CDのみ) 3,000円＋税
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