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イー・ギャランティは「資金繰り支援」が注目され5日続伸し高値更新

2020年4月10日 11:02

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記事提供元：日本インタビュ新聞社

■販売債権の買取りによる資金供給の取り組みを開始

　イー・ギャランティ<8771>(東1)は4月10日、5日続伸基調となり、10時にかけて1885円(104円高)まで上げて高値を更新している。

　信用リスク受託・流動化事業などを行い、3月初、「新型コロナウイルスの感染拡大に伴い、資金繰りが苦しくなることが予想される顧客企業に対する一時的な資金供給を目的に」販売債権の買取りによる資金供給の取り組みを開始と発表。時流に乗る銘柄として注目されている。

　業績は最高益更新基調。2000年9月設立で10周年を迎えるため、一部には記念配当などを念頭に注目する様子もある。(HC)(情報提供:日本インタビュ新聞社=Media-IR)

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※この記事は日本インタビュ新聞社＝Ｍｅｄｉａ－ＩＲより提供を受けて配信しています。

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