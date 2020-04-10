

*06:30JST 今日の注目スケジュール：中消費者物価指数、トルコ失業率、米消費者物価コア指数など

＜国内＞

08:50 貸出動向 銀行計(3月) 2.2％

08:50 銀行貸出動向(含信金前年比)(3月) 2.1％

08:50 国内企業物価指数(3月) 0％ 0.8％



＜海外＞

10:30 中・消費者物価指数(3月) 4.8％ 5.2％

10:30 中・生産者物価指数(3月) -1.1％ -0.4％

16:00 トルコ・失業率(1月) 13.7％

21:30 米・消費者物価コア指数(3月) 2.3％ 2.4％



中・資金調達総額(3月、15日までに) 2兆6000億元 8554億元

中・マネーサプライ(3月、15日までに)

中・元建て新規貸出残高(3月、15日までに) 1兆7756億元 9057億元

米・独・仏・英・印・豪・加・NZ・香港・ブ・南ア・スイス・伊・株式市場は祝日のため休場(聖金曜日)

北朝鮮・最高人民会議



注：数値は市場コンセンサス、前回数値《FA》