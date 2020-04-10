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今日の注目スケジュール：中消費者物価指数、トルコ失業率、米消費者物価コア指数など

2020年4月10日 06:30

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記事提供元：フィスコ


*06:30JST 今日の注目スケジュール：中消費者物価指数、トルコ失業率、米消費者物価コア指数など
＜国内＞
08:50　貸出動向 銀行計(3月)　　2.2％
08:50　銀行貸出動向(含信金前年比)(3月)　　2.1％
08:50　国内企業物価指数(3月)　0％　0.8％


＜海外＞
10:30　中・消費者物価指数(3月)　4.8％　5.2％
10:30　中・生産者物価指数(3月)　-1.1％　-0.4％
16:00　トルコ・失業率(1月)　　13.7％
21:30　米・消費者物価コア指数(3月)　2.3％　2.4％


中・資金調達総額(3月、15日までに)　2兆6000億元　8554億元

中・マネーサプライ(3月、15日までに)

中・元建て新規貸出残高(3月、15日までに)　1兆7756億元　9057億元

米・独・仏・英・印・豪・加・NZ・香港・ブ・南ア・スイス・伊・株式市場は祝日のため休場(聖金曜日)

北朝鮮・最高人民会議


注：数値は市場コンセンサス、前回数値《FA》

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