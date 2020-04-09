

*08:29JST 4/9

[強弱材料]

強気材料

・日経平均は上昇（19353.24、+403.06）

・NYダウは上昇（23433.57、+779.71）

・ナスダック総合指数は上昇（8090.90、+203.64）

・シカゴ日経225先物は上昇（19145、大阪比+225）

・SOX指数は上昇（1639.89、+54.51）

・VIX指数は低下（43.35、-3.35）

・米原油先物は上昇（25.09、+1.46）

・日銀のETF購入

・日米欧の大型財政出動

・株安局面での自社株買い

・来期の業績回復期待

弱気材料

・1ドル108円80-90銭

・米長期金利は上昇

・新型コロナウイルス流行の長期化

・東京など主要都市封鎖懸念

留意事項

・対外対内証券投資（先週）

・オフィス空室率（3月）

・消費者態度指数（3月）

・工作機械受注（3月）

・日銀支店長会議で黒田総裁が挨拶

・日銀地域経済報告（さくらリポート）

・ファーストリテの国内ユニクロ売上高（3月）

・独貿易収支（2月）

・英鉱工業生産指数（2月）

・米生産者物価コア指数（3月）

・米新規失業保険申請件数（先週）

・米ミシガン大学消費者信頼感指数速報（4月）

・米卸売在庫（2月）

・フィリピン市場は休場

・聖金曜日前日で米債市場は短縮取引《ST》