記事提供元：フィスコ
*08:29JST 4/9
[強弱材料]
強気材料
・日経平均は上昇（19353.24、+403.06）
・NYダウは上昇（23433.57、+779.71）
・ナスダック総合指数は上昇（8090.90、+203.64）
・シカゴ日経225先物は上昇（19145、大阪比+225）
・SOX指数は上昇（1639.89、+54.51）
・VIX指数は低下（43.35、-3.35）
・米原油先物は上昇（25.09、+1.46）
・日銀のETF購入
・日米欧の大型財政出動
・株安局面での自社株買い
・来期の業績回復期待
弱気材料
・1ドル108円80-90銭
・米長期金利は上昇
・新型コロナウイルス流行の長期化
・東京など主要都市封鎖懸念
留意事項
・対外対内証券投資（先週）
・オフィス空室率（3月）
・消費者態度指数（3月）
・工作機械受注（3月）
・日銀支店長会議で黒田総裁が挨拶
・日銀地域経済報告（さくらリポート）
・ファーストリテの国内ユニクロ売上高（3月）
・独貿易収支（2月）
・英鉱工業生産指数（2月）
・米生産者物価コア指数（3月）
・米新規失業保険申請件数（先週）
・米ミシガン大学消費者信頼感指数速報（4月）
・米卸売在庫（2月）
・フィリピン市場は休場
・聖金曜日前日で米債市場は短縮取引《ST》
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