記事提供元：フィスコ
*06:30JST 今日の注目スケジュール：工作機械受注、米新規失業保険申請件数、米ミシガン大学消費者信頼感指数速報など
＜国内＞
08:50 対外・対内証券投資(先週)
11:00 東京オフィス空室率(3月) 1.49
14:00 消費者態度指数(3月) 38.4
15:00 工作機械受注(3月) 29.6％
日銀支店長会議(テレビ会議)
地域経済報告(さくらリポート、4月)
＜海外＞
15:00 独・貿易収支(2月) 138億ユーロ
15:00 独・経常収支(2月) 166億ユーロ
15:00 英・鉱工業生産指数(2月) 0.3％ -0.1％
15:00 英・商品貿易収支(2月) -37.2億ポンド
17:00 ブ・FIPE消費者物価指数(週次)(4月7日まで1カ月間) 0.1％
21:00 印・鉱工業生産(2月) 2.0％
21:00 ブ・拡大消費者物価指数(IPCA)(3月) 0.11％ 0.25％
21:30 加・失業率(3月) 5.6％
21:30 米・生産者物価コア指数(3月) 1.2％ 1.4％
21:30 米・新規失業保険申請件数(先週) 664.8万件
23:00 米・ミシガン大学消費者信頼感指数速報(4月) 80.0 89.1
23:00 米・卸売在庫(2月) -0.5％
ブ・経済活動(2月、14日までに) 0.69％
韓・韓国銀行(中央銀行)が政策金利発表
注：数値は市場コンセンサス、前回数値《FA》
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