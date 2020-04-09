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今日の注目スケジュール：工作機械受注、米新規失業保険申請件数、米ミシガン大学消費者信頼感指数速報など

2020年4月9日 06:30

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記事提供元：フィスコ


*06:30JST 今日の注目スケジュール：工作機械受注、米新規失業保険申請件数、米ミシガン大学消費者信頼感指数速報など
＜国内＞
08:50　対外・対内証券投資(先週)
11:00　東京オフィス空室率(3月)　　1.49
14:00　消費者態度指数(3月)　　38.4
15:00　工作機械受注(3月)　　29.6％


日銀支店長会議(テレビ会議)

地域経済報告(さくらリポート、4月)


＜海外＞
15:00　独・貿易収支(2月)　　138億ユーロ
15:00　独・経常収支(2月)　　166億ユーロ
15:00　英・鉱工業生産指数(2月)　0.3％　-0.1％
15:00　英・商品貿易収支(2月)　　-37.2億ポンド
17:00　ブ・FIPE消費者物価指数(週次)(4月7日まで1カ月間)　　0.1％
21:00　印・鉱工業生産(2月)　　2.0％
21:00　ブ・拡大消費者物価指数(IPCA)(3月)　0.11％　0.25％
21:30　加・失業率(3月)　　5.6％
21:30　米・生産者物価コア指数(3月)　1.2％　1.4％
21:30　米・新規失業保険申請件数(先週)　　664.8万件
23:00　米・ミシガン大学消費者信頼感指数速報(4月)　80.0　89.1
23:00　米・卸売在庫(2月)　　-0.5％


ブ・経済活動(2月、14日までに)　　0.69％

韓・韓国銀行(中央銀行)が政策金利発表


注：数値は市場コンセンサス、前回数値《FA》

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