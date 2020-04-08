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今日の注目スケジュール：貿易収支、倒産件数、FOMC議事要旨公表など

2020年4月8日 06:30

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記事提供元：フィスコ


*06:30JST 今日の注目スケジュール：貿易収支、倒産件数、FOMC議事要旨公表など
＜国内＞
08:50　国際収支(経常収支)(2月)　3兆672億円　6123億円
08:50　貿易収支(国際収支ベース)(2月)　1兆1995億円　-9851億円
08:50　BOP経常収支調整(2月)　1兆9202億円　1兆6268億円
08:50　コア機械受注(2月)　-2.9％　2.9％
10:10　国債買い入れオペ(残存1-3年、残存5-10年)(日本銀行)
13:30　倒産件数(3月)　　10.71％
14:00　景気ウォッチャー調査 現状判断(3月)　　27.4
14:00　景気ウォッチャー調査 先行き判断(3月)　　24.6


＜海外＞
14:45　スイス・失業率(3月)　2.6％　2.3％
20:00　ブ・FGV消費者物価指数(IPC-S)(4月7日まで1カ月間)　　0.34％
20:00　ブ・FGVインフレ率(IGP-M、1次プレビュー)(4月)　　0.15％
21:00　ブ・IBGEサービス部門売上高(2月)　　1.8％
27:00　米・連邦公開市場委員会(FOMC)議事要旨公表


ブ・CNI設備稼働率(1月、9日までに)　77.9％　77.7％


注：数値は市場コンセンサス、前回数値《FA》

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