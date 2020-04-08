記事提供元：フィスコ
*06:30JST 今日の注目スケジュール：貿易収支、倒産件数、FOMC議事要旨公表など
＜国内＞
08:50 国際収支(経常収支)(2月) 3兆672億円 6123億円
08:50 貿易収支(国際収支ベース)(2月) 1兆1995億円 -9851億円
08:50 BOP経常収支調整(2月) 1兆9202億円 1兆6268億円
08:50 コア機械受注(2月) -2.9％ 2.9％
10:10 国債買い入れオペ(残存1-3年、残存5-10年)(日本銀行)
13:30 倒産件数(3月) 10.71％
14:00 景気ウォッチャー調査 現状判断(3月) 27.4
14:00 景気ウォッチャー調査 先行き判断(3月) 24.6
＜海外＞
14:45 スイス・失業率(3月) 2.6％ 2.3％
20:00 ブ・FGV消費者物価指数(IPC-S)(4月7日まで1カ月間) 0.34％
20:00 ブ・FGVインフレ率(IGP-M、1次プレビュー)(4月) 0.15％
21:00 ブ・IBGEサービス部門売上高(2月) 1.8％
27:00 米・連邦公開市場委員会(FOMC)議事要旨公表
ブ・CNI設備稼働率(1月、9日までに) 77.9％ 77.7％
注：数値は市場コンセンサス、前回数値《FA》
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