フライターグの新作ラップトップスリーブ、PC・タブレットを収納できるカラフルな“1点物”

フライターグ(FREITAG)から、新作ラップトップスリーブが登場。

フライターグの1点物ラップトップスリーブは、2009年に発売して以来試行錯誤を重ねた定番アイテム。ライニングにクッション材のついた、頑丈なトラックタープで仕立てられている。フラップには、ベルクロとひもがあしらわれており、二重でしっかりと閉じることができる。

デザインは、白×赤、白×青のカラーブロックや、イエローに赤で数字をあしらったものなど多彩なラインナップを用意。リサイクルトラックタープの表情豊かな質感にカラフルなデザインが調和した、アートな雰囲気が魅力だ。

それぞれサイズの異なる3型のスリーブは、ほとんどの機種に対応。ラップトップもタブレットも収納することができる、最小サイズの「F402 SLEEVE for Laptop」にはペンホルダーをあしらい、利便性を高めている。

【詳細】

フライターグ 新作ラップトップスリーブ

発売日:2020年4月2日(木)

・F402 SLEEVE for Laptop 12"/13" 11,800円

対応機種:iPad Pro 12.9"(2018)、MacBook Pro 13"(2019)、MacBook Air 13"(2019)、Surface Pro 7(2019)、Surface Pro X(2019)などのラップトップ、タブレット

サイズ:寸法: 230 × 20 × 330mm

・F411 SLEEVE for Laptop 13"/14" 11,800円

対応機種:Surface Laptop 3 13.5"(2019)、 Lenovo Yoga C940 14"(2019)などのラップトップ

サイズ:340 × 20 × 240mm

・F421 SLEEVE for Laptop 15" 12,400円

対応機種:MacBook Pro 15"(2018)、MacBook Pro 16"(2019)、Dell XPS 15 2-in-1(2018)などのラップトップ

サイズ:380 × 20 × 260mm