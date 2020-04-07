マーケット RSS

 

米国株は大幅反発、新型ウイルスの感染ペースに鈍化の兆し（6日）

2020年4月7日 06:30

小

中

大

印刷

記事提供元：フィスコ


*06:30JST 米国株は大幅反発、新型ウイルスの感染ペースに鈍化の兆し（6日）

「シカゴ日経平均先物（ＣＭＥ）」（6日）
JUN20
Ｏ 17890（ドル建て）
Ｈ 19125
Ｌ 17840
Ｃ 19070 大証比+500（イブニング比+160）
Vol 7448


JUN20
Ｏ 17630（円建て）
Ｈ 18975
Ｌ 17630
Ｃ 18920 大証比+350（イブニング比+10）
Vol 57251

「米国預託証券概況（ＡＤＲ）」（6日）
トヨタ<7203>、ファナック<6954>、ソフトバンクＧ<9984>、ソニー<6758>、任天堂<79
74>、ファーストリテ<9983>、ＨＯＹＡ<7741>、富士フイルム<4901>、オムロン<6645
>、ＡＮＡ<9202>、ＴＤＫ<6762>など、対東証比較（1ドル109.22円換算）で全般堅
調。
コード 銘柄名 終値 前日比 日本円換算価格 日本終値比
7203 （TM） トヨタ 122.41 7.41 6685 105
9432 （NTTYY） NTT 24.40 1.57 2665 19
6954 （FANUY） ファナック 13.28 0.66 14504 304
9984 （SFTBY） ソフトバンクＧ 18.59 1.49 4061 45
6758 （SNE） ソニー 60.87 3.39 6648 98
7974 （NTDOY） 任天堂 50.09 2.05 43767 847
8306 （MUFG） 三菱ＵＦＪ 3.72 0.23 406 2.6
9983 （FRCOY） ファーストリテイ 39.30 1.03 42923 423
7267 （HMC） ホンダ 21.48 1.62 2346 52.5
8316 （SMFG） 三井住友 4.89 0.26 2670 37.5
7741 （HOCPY） ＨＯＹＡ 88.00 2.69 9611 147
8766 （TKOMY） 東京海上ＨＤ 46.36 1.28 5064 41
8058 （MSBHY） 三菱商 40.84 1.92 2230 35
8001 （ITOCY） 伊藤忠 39.12 1.16 2136 33.5
4901 （FUJIY） 富士フイルム 57.10 4.07 6236 70
8411 （MFG） みずほＦＧ 2.27 0.11 124 3.7
7751 （CAJ） キヤノン 21.15 1.20 2310 59.5
6503 （MIELY） 三菱電 24.11 1.21 1317 28.5
6902 （DNZOY） デンソー 16.26 1.34 3552 60
8031 （MITSY） 三井物 278.00 15.82 1518 29.5
4911 （SSDOY） 資生堂 58.08 1.23 6344 90
8802 （MITEY） 菱地所 15.26 0.92 1667 7.5
5108 （BRDCY） ブリヂストン 14.76 0.67 3224 59
4523 （ESALY） エーザイ 68.29 3.09 7458 70
7733 （OCPNY） オリンパス 14.30 1.23 1562 31
9735 （SOMLY） セコム 20.60 0.95 9000 106
6702 （FJTSY） 富士通 17.61 0.61 9616 -19
8267 （AONNY） イオン 20.75 0.67 2266 44.5
2503 （KNBWY） キリン 19.63 0.55 2144 35.5
6301 （KMTUY） コマツ 16.64 0.99 1817 46
1925 （DWAHY） 大和ハウス 22.70 1.11 2479 30
8591 （IX） オリックス 56.07 2.19 1225 38.5
8604 （NMR） 野村ＨＤ 4.15 0.36 453 14.2
8053 （SSUMY） 住友商 10.65 0.25 1163 -8.5
7201 （NSANY） 日産自 6.41 0.63 350 8.6
7270 （FUJHY） SUBARU 8.31 0.50 1815 12
3938 （LN） LINE 48.01 0.38 5244 44
1928 （SKHSY） 積水ハウス 15.85 0.67 1731 14.5
8309 （SUTNY） 三井トラスト 2.91 0.06 3178 57
6645 （OMRNY） オムロン 52.18 3.40 5699 99
3407 （AHKSY） 旭化成 13.61 0.47 743 0.2
6762 （TTDKY） ＴＤＫ 73.44 4.55 8021 211
6586 （MKTAY） マキタ 29.52 0.94 3225 25
8002 （MARUY） 丸紅 47.20 0.43 516 9.2
5802 （SMTOY） 住友電 9.47 0.01 1034 -2.5
9202 （ALNPY） ＡＮＡ 4.35 0.40 2376 80.5
6988 （NDEKY） 日東電 21.94 0.84 4793 8
3402 （TRYIY） 東レ 8.33 0.47 455 4.2
7912 （DNPLY） 大日印 10.56 0.80 2307 49
1801 （TISCY） 大成建 7.18 0.00 3137 -108
（時価総額上位50位、1ドル109.22円換算）


「ＡＤＲ上昇率上位5銘柄」（6日）
コード 銘柄名 終値 日本円換算価格 日本終値比 （％）
9997 （BLUNY） ベルーナ 4.73 517 60 13.13
9202 （ALNPY） ＡＮＡ 4.35 2376 80.5 3.51
7012 （KWHIY） 川重 5.41 1477 49 3.43
8591 （IX） オリックス 56.07 1225 38.5 3.24
8604 （NMR） 野村ＨＤ 4.15 453 14.2 3.24

「ＡＤＲ下落率上位5銘柄」（6日）
コード 銘柄名 終値 日本円換算価格 日本終値比 （％）
1801 （TISCY） 大成建 7.18 3137 -108 -3.33
1812 （KAJMY） 鹿島 9.58 1046 -23 -2.15
5233 （THYCY） 太平洋セメ 4.18 1824 -35 -1.88
6460 （SGAMY） セガサミーＨＤ 2.83 1238 -23 -1.82
6479 （MNBEY） ミネベア 26.53 1449 -21 -1.43


「米国株式市場概況」（6日）
ＮＹＤＯＷ
終値：22679.99 前日比：1627.46
始値：21693.63 高値：22783.45 安値：21693.63
年初来高値：29568.57 年初来安値：18213.65
前年最高値：19987.63 前年最安値：15450.56

Ｎａｓｄａｑ
終値：7913.24 前日比：540.16
始値：7660.17 高値：7938.33 安値：7617.79
年初来高値：9838.37 年初来安値：6457.13
前年最高値：5512.37 前年最安値：4209.76

Ｓ＆Ｐ５００
終値：2663.68 前日比：175.03
始値：2578.28 高値：2676.85 安値：2574.57
年初来高値：3393.52 年初来安値：2191.86
前年最高値：2277.53 前年最安値：1810.10

米30年国債 1.278％ 米10年国債 0.67％


米国株式相場は大幅反発。ダウ平均は1627.46ドル高の22679.99ドル、ナスダックは54
0.16ポイント高の7913.24ポイントで取引を終了した。米国内で新型ウイルスの感染が
最も多いNY州やNJ州で感染拡大ペースに横這いの兆候が見られるとの報告を受けて、
早期の経済再開への期待感から堅調推移となり、引けにかけては上げ幅を拡大した。
セクター別では消費者サービス、耐久消費財・アパレルが大きく上昇した一方で、家
庭・パーソナル用品は小幅な上げにとどまった。
電気自動車のテスラ（TSLA）は、ジェフリーズによる投資判断引き上げで上昇。クル
ーズ会社を運営するカーニバル（CCL）は、サウジアラビア政府系ファンドが同社の株
式8.2％取得したことを明らかにしたため大幅上昇した。また、ネット通販ウェイフェ
ア（W）は、3月末までの売上や収益の伸びが予想を大幅に上回る見込みだと述べ大幅
高。一方で、テレビ会議サービスを提供するズームビデオ（ZM）は、クレディスイス
による投資判断引き下げが嫌気され下落した。
銀行大手JPモルガンのダイモン最高経営責任者（CEO）は株主に向けた年次書簡の中
で、経済がかなり悪い状況に陥った場合、配当の停止を検討する必要があるかもしれ
ないとした。


Horiko Capital Management LLC《FA》

スポンサードリンク

海外株式市場の最新ニュース

RSS

もっと見る

» 海外株式市場の最新ニュースをもっと見る

広告

財経アクセスランキング

  1. “武漢ウイルス”の裏で起こっていること、元統合幕僚長の岩崎氏「流石！中国は只者ではない」
  2. 金相場の値動きで危険を察知する方法
  3. デンカが大幅続伸、新型コロナウイルス薬として期待の「アビガン」3倍備蓄など材料視
  4. 前場に注目すべき3つのポイント～原油上昇は資源・エネルギー株への見直し材料に
  5. 緊急事態宣言と株式市場閉鎖の可能性【フィスコ世界経済・金融シナリオ分析会議】
  1. “武漢ウイルス”の裏で起こっていること、元統合幕僚長の岩崎氏「流石！中国は只者ではない」
  2. コロナショックで米ドル崩壊? 原因は原油価格の低迷と未曽有の量的緩和にあった
  3. 富士フイルムHDはドイツ政府「アビガン」大量購入報道が好感され出直り強める
  4. NY原油：大幅続伸、日量1000万バレル規模の減産観測広がる
  5. コロナショックにも負けない「通信株」が凄い！
  1. コロナショックは終焉するのか? 底値はいくら?
  2. “武漢ウイルス”の裏で起こっていること、元統合幕僚長の岩崎氏「流石！中国は只者ではない」
  3. コロナショックに追い打ちをかける原油暴落の我慢比べ
  4. 相場展望3月17日号　現在は極端に売られ過ぎ、だが買いは4月前半か　新型コロナウイルスはいずれ終息
  5. 新型コロナを乗り切って資産を増やすチャンスに

広告

写真で見るニュース

  • （画像: NTTドコモの発表資料より）
  • 「GLC350e 4MATICクーペ」（画像: メルセデス・ベンツ日本）
  • ホンダ・オデッセイ用のリアガーニッシュ（画像: 本田技研工業の発表資料より）
  • 第59回ルマン24時間耐久レース優勝車　マツダ787B（画像: マツダ許諾済み）
 

広告

ピックアップ 注目ニュース

図1: 2019年3月卒業生の進路実績　単位：人（文部科学省学校基本調査をもとに筆者作成）

情報開示でわかる大学の就職力

画像はイメージです。

フリーランス人口増加のいま、ケア体制を急ぐべき

ロードスターのマツダ100周年特別記念車（画像: マツダ発表資料より）

マツダ、現行全車種に100周年特別記念モデル　モチーフは名車R360クーペ

広告

投資読み物の人気ランキング （Amazon.co.jp）

  1. 漫画 バビロン大富豪の教え 「お金」と「幸せ」を生み出す五つの黄金法則
  2. 改訂版 金持ち父さん 貧乏父さん:アメリカの金持ちが教えてくれるお金の哲学 (単行本)
  3. デイトレード
  4. LIFE SHIFT(ライフ・シフト)
  5. 99%の人が気づいていないお金の正体