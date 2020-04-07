

*06:30JST 米国株は大幅反発、新型ウイルスの感染ペースに鈍化の兆し（6日）

「シカゴ日経平均先物（ＣＭＥ）」（6日）

JUN20

Ｏ 17890（ドル建て）

Ｈ 19125

Ｌ 17840

Ｃ 19070 大証比+500（イブニング比+160）

Vol 7448



JUN20

Ｏ 17630（円建て）

Ｈ 18975

Ｌ 17630

Ｃ 18920 大証比+350（イブニング比+10）

Vol 57251

「米国預託証券概況（ＡＤＲ）」（6日）

トヨタ<7203>、ファナック<6954>、ソフトバンクＧ<9984>、ソニー<6758>、任天堂<79

74>、ファーストリテ<9983>、ＨＯＹＡ<7741>、富士フイルム<4901>、オムロン<6645

>、ＡＮＡ<9202>、ＴＤＫ<6762>など、対東証比較（1ドル109.22円換算）で全般堅

調。

コード 銘柄名 終値 前日比 日本円換算価格 日本終値比

7203 （TM） トヨタ 122.41 7.41 6685 105

9432 （NTTYY） NTT 24.40 1.57 2665 19

6954 （FANUY） ファナック 13.28 0.66 14504 304

9984 （SFTBY） ソフトバンクＧ 18.59 1.49 4061 45

6758 （SNE） ソニー 60.87 3.39 6648 98

7974 （NTDOY） 任天堂 50.09 2.05 43767 847

8306 （MUFG） 三菱ＵＦＪ 3.72 0.23 406 2.6

9983 （FRCOY） ファーストリテイ 39.30 1.03 42923 423

7267 （HMC） ホンダ 21.48 1.62 2346 52.5

8316 （SMFG） 三井住友 4.89 0.26 2670 37.5

7741 （HOCPY） ＨＯＹＡ 88.00 2.69 9611 147

8766 （TKOMY） 東京海上ＨＤ 46.36 1.28 5064 41

8058 （MSBHY） 三菱商 40.84 1.92 2230 35

8001 （ITOCY） 伊藤忠 39.12 1.16 2136 33.5

4901 （FUJIY） 富士フイルム 57.10 4.07 6236 70

8411 （MFG） みずほＦＧ 2.27 0.11 124 3.7

7751 （CAJ） キヤノン 21.15 1.20 2310 59.5

6503 （MIELY） 三菱電 24.11 1.21 1317 28.5

6902 （DNZOY） デンソー 16.26 1.34 3552 60

8031 （MITSY） 三井物 278.00 15.82 1518 29.5

4911 （SSDOY） 資生堂 58.08 1.23 6344 90

8802 （MITEY） 菱地所 15.26 0.92 1667 7.5

5108 （BRDCY） ブリヂストン 14.76 0.67 3224 59

4523 （ESALY） エーザイ 68.29 3.09 7458 70

7733 （OCPNY） オリンパス 14.30 1.23 1562 31

9735 （SOMLY） セコム 20.60 0.95 9000 106

6702 （FJTSY） 富士通 17.61 0.61 9616 -19

8267 （AONNY） イオン 20.75 0.67 2266 44.5

2503 （KNBWY） キリン 19.63 0.55 2144 35.5

6301 （KMTUY） コマツ 16.64 0.99 1817 46

1925 （DWAHY） 大和ハウス 22.70 1.11 2479 30

8591 （IX） オリックス 56.07 2.19 1225 38.5

8604 （NMR） 野村ＨＤ 4.15 0.36 453 14.2

8053 （SSUMY） 住友商 10.65 0.25 1163 -8.5

7201 （NSANY） 日産自 6.41 0.63 350 8.6

7270 （FUJHY） SUBARU 8.31 0.50 1815 12

3938 （LN） LINE 48.01 0.38 5244 44

1928 （SKHSY） 積水ハウス 15.85 0.67 1731 14.5

8309 （SUTNY） 三井トラスト 2.91 0.06 3178 57

6645 （OMRNY） オムロン 52.18 3.40 5699 99

3407 （AHKSY） 旭化成 13.61 0.47 743 0.2

6762 （TTDKY） ＴＤＫ 73.44 4.55 8021 211

6586 （MKTAY） マキタ 29.52 0.94 3225 25

8002 （MARUY） 丸紅 47.20 0.43 516 9.2

5802 （SMTOY） 住友電 9.47 0.01 1034 -2.5

9202 （ALNPY） ＡＮＡ 4.35 0.40 2376 80.5

6988 （NDEKY） 日東電 21.94 0.84 4793 8

3402 （TRYIY） 東レ 8.33 0.47 455 4.2

7912 （DNPLY） 大日印 10.56 0.80 2307 49

1801 （TISCY） 大成建 7.18 0.00 3137 -108

（時価総額上位50位、1ドル109.22円換算）



「ＡＤＲ上昇率上位5銘柄」（6日）

コード 銘柄名 終値 日本円換算価格 日本終値比 （％）

9997 （BLUNY） ベルーナ 4.73 517 60 13.13

9202 （ALNPY） ＡＮＡ 4.35 2376 80.5 3.51

7012 （KWHIY） 川重 5.41 1477 49 3.43

8591 （IX） オリックス 56.07 1225 38.5 3.24

8604 （NMR） 野村ＨＤ 4.15 453 14.2 3.24

「ＡＤＲ下落率上位5銘柄」（6日）

コード 銘柄名 終値 日本円換算価格 日本終値比 （％）

1801 （TISCY） 大成建 7.18 3137 -108 -3.33

1812 （KAJMY） 鹿島 9.58 1046 -23 -2.15

5233 （THYCY） 太平洋セメ 4.18 1824 -35 -1.88

6460 （SGAMY） セガサミーＨＤ 2.83 1238 -23 -1.82

6479 （MNBEY） ミネベア 26.53 1449 -21 -1.43



「米国株式市場概況」（6日）

ＮＹＤＯＷ

終値：22679.99 前日比：1627.46

始値：21693.63 高値：22783.45 安値：21693.63

年初来高値：29568.57 年初来安値：18213.65

前年最高値：19987.63 前年最安値：15450.56

Ｎａｓｄａｑ

終値：7913.24 前日比：540.16

始値：7660.17 高値：7938.33 安値：7617.79

年初来高値：9838.37 年初来安値：6457.13

前年最高値：5512.37 前年最安値：4209.76

Ｓ＆Ｐ５００

終値：2663.68 前日比：175.03

始値：2578.28 高値：2676.85 安値：2574.57

年初来高値：3393.52 年初来安値：2191.86

前年最高値：2277.53 前年最安値：1810.10

米30年国債 1.278％ 米10年国債 0.67％



米国株式相場は大幅反発。ダウ平均は1627.46ドル高の22679.99ドル、ナスダックは54

0.16ポイント高の7913.24ポイントで取引を終了した。米国内で新型ウイルスの感染が

最も多いNY州やNJ州で感染拡大ペースに横這いの兆候が見られるとの報告を受けて、

早期の経済再開への期待感から堅調推移となり、引けにかけては上げ幅を拡大した。

セクター別では消費者サービス、耐久消費財・アパレルが大きく上昇した一方で、家

庭・パーソナル用品は小幅な上げにとどまった。

電気自動車のテスラ（TSLA）は、ジェフリーズによる投資判断引き上げで上昇。クル

ーズ会社を運営するカーニバル（CCL）は、サウジアラビア政府系ファンドが同社の株

式8.2％取得したことを明らかにしたため大幅上昇した。また、ネット通販ウェイフェ

ア（W）は、3月末までの売上や収益の伸びが予想を大幅に上回る見込みだと述べ大幅

高。一方で、テレビ会議サービスを提供するズームビデオ（ZM）は、クレディスイス

による投資判断引き下げが嫌気され下落した。

銀行大手JPモルガンのダイモン最高経営責任者（CEO）は株主に向けた年次書簡の中

で、経済がかなり悪い状況に陥った場合、配当の停止を検討する必要があるかもしれ

ないとした。



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