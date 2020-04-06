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チルドレン・オブ・ザ・ディスコーダンスからドーバー銀座限定、ヴィンテージバンダナのシャツやジャケット

2020年4月6日 19:17

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記事提供元：ファッションプレス

　チルドレン・オブ・ザ・ディスコーダンス(Children of the discordance)から、「ドーバー ストリート マーケット ギンザ エクスクルーシブ コレクション(Dover Street Market Ginza Exclusive Collection)」が登場する。

　“ヴィンテージウェア”の再解釈を得意とするチルドレン・オブ・ザ・ディスコーダンスが、ドーバー ストリート マーケット ギンザだけで展開するアイテムは計7型。そのなかでも目を引くのは、ヴィンテージバンダナをアレンジしたデザインだ。トラウザーズ、シャツ、ジャケットは、ヴィンテージバンダナをパッチワークして製作した。ハットは、すべて手作業で完成したもので、ヴィンテージバンダナをパネル切り替えで施している。

　また、フランス軍のデッドストックを使用したフーディー、ポーランド軍のデッドストックを使用したトラウザーズは、アンダーグラウンドなムード漂うグラフィックを。デザイナーの志鎌と付き合いのあるグラフィティアーティスト“SUI”のハンドペインティングで、インパクトある仕上がりに導いた。

【詳細】
ドーバー ストリート マーケット ギンザ エクスクルーシブ コレクション＜発売中＞
取り扱い：ドーバー ストリート マーケット ギンザ
住所：東京都中央区銀座6-9-5

■アイテム価格

COTDPT-332 DSM VINTAGE BANDANA PATCH PANTS 62,000円＋税
COTDSH-112 DSM VINTAGE BANDANA PATCHWORK SHIRT LS 74,000円＋税
COTDJK-457 DSM BANDANA PATCH WORK CONCHO JACKET 90,000円＋税
COTDAC-820 DSM BANDANA BUCKET HAT 20,000円＋税
COTDSMBLCS-225B HANDMADE VINTAGE PATCHWORK TEE 48,000円＋税
COTDJK-454 DSM SW HAND GRAFITTI MIL HOODIE 18,0000円＋税
COTDPT-359 DSM SW HAND GRAFITTI MIL TROUSERS 16,0000円＋税

※本記事はファッションプレスニュースから配信されたものです。ファッションプレスでは、ブランド、デザイナー情報、歴史などファッション業界の情報をお届けしています。

関連キーワードドーバー ストリート マーケット ギンザ

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