記事提供元：フィスコ
*12:45JST 【M&A速報：2020/04/06（1）】塩野義製薬、ステムリムに追加出資 出資比率8.42％に
■塩野義製薬<4507>、ステムリム<4599>に追加出資 出資比率8.42％に
■グロービス・キャピタル・パートナーズ、5号ファンド追加投資専用の5号Sファンドを40億円で設立
■妊活コンシェルジュサービス提供のファミワン、KVPなどからプレシリーズAラウンドで約1.5億円を資金調達
■秘匿計算システム開発の名古屋大発スタートアップAcompany、シードラウンドでepiST Venturesから資金調達を実施
■総合食品商社の泉平、業務用食品卸業の大森食品を買収
■牛の行動モニタリングシステム「U-motion」提供のデザミス、総額約5.1億円の資金調達を実施
【ニュース提供・MARR Online（マールオンライン）】《HH》
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