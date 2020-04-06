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【M&A速報：2020/04/06（1）】塩野義製薬、ステムリムに追加出資　出資比率8.42％に

2020年4月6日 12:45

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記事提供元：フィスコ


*12:45JST 【M&A速報：2020/04/06（1）】塩野義製薬、ステムリムに追加出資　出資比率8.42％に
■塩野義製薬<4507>、ステムリム<4599>に追加出資　出資比率8.42％に

■グロービス・キャピタル・パートナーズ、5号ファンド追加投資専用の5号Sファンドを40億円で設立

■妊活コンシェルジュサービス提供のファミワン、KVPなどからプレシリーズAラウンドで約1.5億円を資金調達

■秘匿計算システム開発の名古屋大発スタートアップAcompany、シードラウンドでepiST Venturesから資金調達を実施

■総合食品商社の泉平、業務用食品卸業の大森食品を買収

■牛の行動モニタリングシステム「U-motion」提供のデザミス、総額約5.1億円の資金調達を実施

【ニュース提供・MARR Online（マールオンライン）】《HH》

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