記事提供元：フィスコ
*08:21JST 4/3
[強弱材料]
強気材料
・NYダウは上昇（21413.44、+469.93）
・ナスダック総合指数は上昇（7487.31、+126.73）
・シカゴ日経225先物は上昇（18080、大阪比+220）
・1ドル107円80-90銭
・SOX指数は上昇（1474.61、+46.88）
・VIX指数は低下（50.91、-6.15）
・米原油先物は上昇（25.32、+5.01）
・米長期金利は低下
・日銀のETF購入
・日米欧の大型財政出動
・株安局面での自社株買い
・来期の業績回復期待
弱気材料
・日経平均は下落（17818.72、-246.69）
・新型コロナウイルス感染の世界的拡大
・東京など主要都市封鎖懸念
・東京五輪の延期
留意事項
・総合PMI（3月）
・日銀「需給ギャップと潜在成長率」
・首相官邸で未来投資会議
・中国財新総合PMI（3月）
・ユーロ圏総合PMI（3月）
・ユーロ圏小売売上高（2月）
・米雇用統計（3月）
・米ISM非製造業景況指数（3月）
・台湾市場は休場《ST》
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