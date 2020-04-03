マーケット RSS

 

4/3の強弱材料

2020年4月3日 08:21

小

中

大

印刷

記事提供元：フィスコ


*08:21JST 4/3
[強弱材料]

強気材料
・NYダウは上昇（21413.44、+469.93）
・ナスダック総合指数は上昇（7487.31、+126.73）
・シカゴ日経225先物は上昇（18080、大阪比+220）
・1ドル107円80-90銭
・SOX指数は上昇（1474.61、+46.88）
・VIX指数は低下（50.91、-6.15）
・米原油先物は上昇（25.32、+5.01）
・米長期金利は低下
・日銀のETF購入
・日米欧の大型財政出動
・株安局面での自社株買い
・来期の業績回復期待

弱気材料
・日経平均は下落（17818.72、-246.69）
・新型コロナウイルス感染の世界的拡大
・東京など主要都市封鎖懸念
・東京五輪の延期

留意事項
・総合PMI（3月）
・日銀「需給ギャップと潜在成長率」
・首相官邸で未来投資会議
・中国財新総合PMI（3月）
・ユーロ圏総合PMI（3月）
・ユーロ圏小売売上高（2月）
・米雇用統計（3月）
・米ISM非製造業景況指数（3月）
・台湾市場は休場《ST》

スポンサードリンク

マーケットの話題の最新ニュース

RSS

もっと見る

» マーケットの話題の最新ニュースをもっと見る

広告

財経アクセスランキング

  1. NY原油：下落で20.31ドル、サウジアラムコの石油供給量が増加
  2. NY原油：大幅反発で25.32ドル、ロシアなどの減産観測で一時27ドル台に急騰
  3. ソフトバンクGが米ウィーワーク買収を取りやめ差額損失の計上も無しに
  4. ケイアイスター不動産が東京ビッグハウス(東京都新宿区)を連結子会社化
  5. 不安定な値動きの原油相場～もっと知りたい商品先物取引
  1. NY原油：大幅続落、株安や需要減少予測が嫌気される
  2. 大研医器が急伸一段高、「志村けんさん死去」も材料視されたとの見方
  3. キヤノンが高い、「新型コロナウイルス迅速遺伝子検出システム」行政検査可能に
  4. 相場展望3月30日号　前週の株価反発は (1) 本格反騰か (2) 2番底狙う兆しか
  5. 原油価格は強気にも弱気にも見られにくい状況か　サンワード貿易の松永氏（三井智映子）
  1. コロナショックは終焉するのか? 底値はいくら?
  2. コロナショックに追い打ちをかける原油暴落の我慢比べ
  3. 相場展望3月17日号　現在は極端に売られ過ぎ、だが買いは4月前半か　新型コロナウイルスはいずれ終息
  4. 新型コロナを乗り切って資産を増やすチャンスに
  5. 個人投資家にとってコロナショックの真の敵は、「今じゃない」という言葉

広告

写真で見るニュース

  • フロリダ州のケネディ宇宙センターでのテスト中のNASAの火星ヘリコプター (c) NASA / Cory Huston
  • 三越恵比寿店 (c) 123rf
  • 案内ロボット「ゴーカンナ君」（画像: アキュラホーム発表資料より）
 

広告

ピックアップ 注目ニュース

3月に発売された耐火間仕切パネルシリーズ「マジカル ＢＯＸ」（画像: 三和シヤッター工業の発表資料より）

株価妙味も感じさせる三和HDが教えてくれること

(c) 123rf

大手百貨店3月売上速報、新型コロナで4割前後の大幅減に

「おいしい」塩味受容の細胞および分子メカニズム（画像: 京都府立医科大学の発表資料より）

塩味を感じるメカニズムを解明　美味しい減塩への応用　京都府立医科大ら

広告

投資読み物の人気ランキング （Amazon.co.jp）

  1. 漫画 バビロン大富豪の教え 「お金」と「幸せ」を生み出す五つの黄金法則
  2. 改訂版 金持ち父さん 貧乏父さん:アメリカの金持ちが教えてくれるお金の哲学 (単行本)
  3. デイトレード
  4. LIFE SHIFT(ライフ・シフト)
  5. 99%の人が気づいていないお金の正体