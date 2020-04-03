

*08:21JST 4/3

[強弱材料]

強気材料

・NYダウは上昇（21413.44、+469.93）

・ナスダック総合指数は上昇（7487.31、+126.73）

・シカゴ日経225先物は上昇（18080、大阪比+220）

・1ドル107円80-90銭

・SOX指数は上昇（1474.61、+46.88）

・VIX指数は低下（50.91、-6.15）

・米原油先物は上昇（25.32、+5.01）

・米長期金利は低下

・日銀のETF購入

・日米欧の大型財政出動

・株安局面での自社株買い

・来期の業績回復期待

弱気材料

・日経平均は下落（17818.72、-246.69）

・新型コロナウイルス感染の世界的拡大

・東京など主要都市封鎖懸念

・東京五輪の延期

留意事項

・総合PMI（3月）

・日銀「需給ギャップと潜在成長率」

・首相官邸で未来投資会議

・中国財新総合PMI（3月）

・ユーロ圏総合PMI（3月）

・ユーロ圏小売売上高（2月）

・米雇用統計（3月）

・米ISM非製造業景況指数（3月）

・台湾市場は休場《ST》