ヤマシタヘルスケアホールディングスは反発の動き、20年5月期増益予想で3Q累計順調

ヤマシタヘルスケアホールディングス<9265>(東1)は、九州を地盤とする医療機器専門商社である。20年5月期増益予想である。第3四半期累計は大幅増益と順調だった。通期も収益拡大を期待したい。株価は地合い悪化で急落したが、売り一巡して反発の動きを強めている。出直りを期待したい。

■九州を地盤とする医療機器専門商社

山下医科器械が17年12月1日付で純粋持株会社ヤマシタヘルスケアホールディングスを新設して新規上場した。

子会社の山下医科器械は九州を地盤とする医療機器専門商社で、医療機器販売・メンテナンス、医療材料・消耗品販売、および医療モールを展開している。またトムスは医療機器販売・メンテナンス、イーピーメディックは整形外科用インプラントの製造販売、アシスト・メディコ(19年12月設立)は医業経営コンサルティングを展開している。

19年5月期セグメント別売上構成比は医療機器販売業99%、医療機器製造・販売業1%、医療モール事業0%である。収益面では医療機関の設備投資関連で、第2四半期(9月～11月)および第4四半期(3月～5月)の構成比が高い特性がある。

なお17年9月に光通信<9435>と資本業務提携し、光通信の九州地区における医科向け「EPARK」事業を共同展開している。19年7月には自然落下制御式輸液装置を開発・製造するアイムと資本業務提携した。20年1月にはNTT東日本と協業して医療機関向けICTサービスを開始した。

■21年5月期経常利益6億円目標

中期経営計画では、基本方針を「継続的な収益構造の確立に向けた事業会社の構造改革、および企業買収等によるヘルスケア領域でのグループ力向上を図る」として、目標値に21年5月期売上高605億円、営業利益5億30百万円、経常利益6億円を掲げている。

医療機器販売業では、電子カルテなどの医療情報システム構築支援、合弁事業の医科向け会員ネットワーク「EPARK」の普及拡大、SPD(Supply Processing&Distribution)事業の推進・収益性向上を推進している。医療機器製造・販売業では、台湾の医療機器メーカーと協力して手術器械の単回使用化に取り組んでいる。

■20年5月期増益予想で3Q累計順調

20年5月期連結業績予想(1月8日に売上高、利益とも上方修正)は、売上高が19年5月期比3.7%増の637億80百万円、営業利益が7.5%増の5億61百万円、経常利益が3.6%増の6億39百万円、純利益が特別損失一巡も寄与して2.9倍の4億23百万円としている。配当予想(1月8日に期末13円上方修正)は3円増配の45円(期末一括)である。

第3四半期累計は、売上高が前年同期比8.1%増の479億46百万円、営業利益が2.1倍の4億55百万円、経常利益が82.5%増の5億22百万円、純利益が2.8倍の3億98百万円だった。医療機器販売業が8.1%増収、59.4%増益と好調だった。一般機器分野が20.0%増収と大幅伸長して牽引した。一般消耗品分野も1.5%増収と堅調だった。低侵襲治療分野は2.0%減収だった。医療機器製造・販売業は16.6%減収で3.4%減益、医療モール事業は4.7%減収で52.4%減益だった。

第3四半期累計の進捗率は売上高75.2%、営業利益81.1%と順調である。通期も収益拡大を期待したい。

■株主優待制度は5月末の株主対象

株主優待制度は毎年5月31日現在の1単元(100株)以上保有株主を対象に、保有株式数および継続保有期間に応じてオリジナルクオカードを贈呈(詳細は会社HP参照)する。

■株価は反発の動き

株価は地合い悪化で急落したが、売り一巡して反発の動きを強めている。出直りを期待したい。4月2日の終値は1516円、今期予想連結PER(会社予想連結EPS166円01銭で算出)は約9倍、今期予想配当利回り(会社予想45円で算出)は約3.0%、前期実績連結PBR(前期実績連結BPS2496円10銭で算出)は約0.6倍、時価総額は約39億円である。(情報提供:日本インタビュ新聞社=Media-IR)

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