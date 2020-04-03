

*06:30JST 今日の注目スケジュール：トルコ消費者物価指数、欧ユーロ圏小売売上高、米非農業部門雇用者数など

＜国内＞

09:30 サービス業PMI(3月) 32.7

09:30 総合PMI(3月) 35.8

14:00 需給ギャップと潜在成長率(日本銀行)



＜海外＞

09:30 豪・小売売上高(2月) 0.4％ -0.3％

10:45 中・財新サービス業PMI(3月) 39.5 26.5

10:45 中・財新総合PMI(3月) 27.5

15:15 印・インド準備銀行(中央銀行)が政策金利発表 4.65％ 5.15％

16:00 トルコ・消費者物価指数(3月) 11.66％ 12.37％

17:00 欧・ユーロ圏総合PMI(3月) 31.2 31.4

17:00 欧・ユーロ圏サービス業PMI(3月) 28.2 28.4

18:00 欧・ユーロ圏小売売上高(2月) 0.2％ 0.6％

21:30 米・非農業部門雇用者数(3月) -6.1万人 27.3万人

21:30 米・失業率(3月) 3.9％ 3.5％

21:30 米・平均時給(3月) 3.0％ 3.0％

22:00 ブ・サービス業PMI(3月) 50.4

22:00 ブ・総合PMI(3月) 50.9

23:00 米・ISM非製造業景況指数(3月) 48.5 57.3



S&Pがドイツとフランスのソブリン格付け発表



注：数値は市場コンセンサス、前回数値《FA》