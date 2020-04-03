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今日の注目スケジュール：トルコ消費者物価指数、欧ユーロ圏小売売上高、米非農業部門雇用者数など

2020年4月3日 06:30

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記事提供元：フィスコ


*06:30JST 今日の注目スケジュール：トルコ消費者物価指数、欧ユーロ圏小売売上高、米非農業部門雇用者数など
＜国内＞
09:30　サービス業PMI(3月)　　32.7
09:30　総合PMI(3月)　　35.8
14:00　需給ギャップと潜在成長率(日本銀行)


＜海外＞
09:30　豪・小売売上高(2月)　0.4％　-0.3％
10:45　中・財新サービス業PMI(3月)　39.5　26.5
10:45　中・財新総合PMI(3月)　　27.5
15:15　印・インド準備銀行(中央銀行)が政策金利発表　4.65％　5.15％
16:00　トルコ・消費者物価指数(3月)　11.66％　12.37％
17:00　欧・ユーロ圏総合PMI(3月)　31.2　31.4
17:00　欧・ユーロ圏サービス業PMI(3月)　28.2　28.4
18:00　欧・ユーロ圏小売売上高(2月)　0.2％　0.6％
21:30　米・非農業部門雇用者数(3月)　-6.1万人　27.3万人
21:30　米・失業率(3月)　3.9％　3.5％
21:30　米・平均時給(3月)　3.0％　3.0％
22:00　ブ・サービス業PMI(3月)　　50.4
22:00　ブ・総合PMI(3月)　　50.9
23:00　米・ISM非製造業景況指数(3月)　48.5　57.3


S&Pがドイツとフランスのソブリン格付け発表


注：数値は市場コンセンサス、前回数値《FA》

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