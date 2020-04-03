記事提供元：フィスコ
*06:30JST 今日の注目スケジュール：トルコ消費者物価指数、欧ユーロ圏小売売上高、米非農業部門雇用者数など
＜国内＞
09:30 サービス業PMI(3月) 32.7
09:30 総合PMI(3月) 35.8
14:00 需給ギャップと潜在成長率(日本銀行)
＜海外＞
09:30 豪・小売売上高(2月) 0.4％ -0.3％
10:45 中・財新サービス業PMI(3月) 39.5 26.5
10:45 中・財新総合PMI(3月) 27.5
15:15 印・インド準備銀行(中央銀行)が政策金利発表 4.65％ 5.15％
16:00 トルコ・消費者物価指数(3月) 11.66％ 12.37％
17:00 欧・ユーロ圏総合PMI(3月) 31.2 31.4
17:00 欧・ユーロ圏サービス業PMI(3月) 28.2 28.4
18:00 欧・ユーロ圏小売売上高(2月) 0.2％ 0.6％
21:30 米・非農業部門雇用者数(3月) -6.1万人 27.3万人
21:30 米・失業率(3月) 3.9％ 3.5％
21:30 米・平均時給(3月) 3.0％ 3.0％
22:00 ブ・サービス業PMI(3月) 50.4
22:00 ブ・総合PMI(3月) 50.9
23:00 米・ISM非製造業景況指数(3月) 48.5 57.3
S&Pがドイツとフランスのソブリン格付け発表
注：数値は市場コンセンサス、前回数値《FA》
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