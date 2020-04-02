記事提供元：フィスコ
*08:40JST 4/2
4/2[強弱材料]
強気材料
・米長期金利は低下
・日銀のETF購入
・日米欧の大型財政出動
・株安局面での自社株買い
・来期の業績回復期待
弱気材料
・日経平均は下落（18065.41、-851.60）
・NYダウは下落（20943.51、-973.65）
・ナスダック総合指数は下落（7360.58、-339.52）
・シカゴ日経225先物は下落（17585、大阪比-235）
・1ドル107円00-10銭
・SOX指数は下落（1427.73、-82.86）
・VIX指数は上昇（57.06、+3.52）
・米原油先物は下落（20.31、-0.17）
・新型コロナウイルス感染の世界的拡大
・東京など主要都市封鎖懸念
・東京五輪の延期
留意事項
・対外対内証券投資（先週）
・マネタリーベース（3月）
・ファーストリテの国内ユニクロ売上高（3月）
・ユーロ圏生産者物価指数（2月）
・米貿易収支（2月）
・米新規失業保険申請件数（先週）
・米製造業受注（2月）
・台湾、ベトナム、インドの各市場は休場《ST》
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