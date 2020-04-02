

*08:40JST 4/2

4/2[強弱材料]

強気材料

・米長期金利は低下

・日銀のETF購入

・日米欧の大型財政出動

・株安局面での自社株買い

・来期の業績回復期待

弱気材料

・日経平均は下落（18065.41、-851.60）

・NYダウは下落（20943.51、-973.65）

・ナスダック総合指数は下落（7360.58、-339.52）

・シカゴ日経225先物は下落（17585、大阪比-235）

・1ドル107円00-10銭

・SOX指数は下落（1427.73、-82.86）

・VIX指数は上昇（57.06、+3.52）

・米原油先物は下落（20.31、-0.17）

・新型コロナウイルス感染の世界的拡大

・東京など主要都市封鎖懸念

・東京五輪の延期

留意事項

・対外対内証券投資（先週）

・マネタリーベース（3月）

・ファーストリテの国内ユニクロ売上高（3月）

・ユーロ圏生産者物価指数（2月）

・米貿易収支（2月）

・米新規失業保険申請件数（先週）

・米製造業受注（2月）

・台湾、ベトナム、インドの各市場は休場《ST》