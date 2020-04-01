マーケット RSS

 

1日の日本国債市場概況：債券先物は152円72銭で終了

2020年4月1日 17:51

小

中

大

印刷

記事提供元：フィスコ


*17:51JST 1日の日本国債市場概況：債券先物は152円72銭で終了
＜円債市場＞
長期国債先物2020年6月限
寄付152円75銭 高値152円97銭 安値152円63銭 引け152円72銭
売買高総計9408枚

2年 411回 -0.140％
5年 142回 -0.125％
10年 357回 0.005％
20年 171回 0.285％

債券先物6月限は、152円75銭で取引を開始。日銀が前日発表した4月国債買入方針でオペ回数が増えたことを受けて買いが先行し、152円97銭まで上げた。その後、日銀が実施した国債買い入れの結果が弱めだったことや、明日の10年債入札への警戒から売りに転じ、152円63銭まで下げた。現物債の取引では、全年限が買われた。

＜米国債概況＞
2年債は0.23％、10年債は0.62％、30年債は1.28％近辺で推移。
債券利回りは低下。（気配値）

＜その他外債市況・10年債＞
ドイツ国債は-0.51％、英国債は0.30％、オーストラリア10年債は0.65％、NZ10年債は1.31％。（気配値）


[本日の主要政治・経済イベント]
・18:00　ユーロ圏・2月失業率（予想：7.4％、1月：7.4％）
・21:15　米・3月ADP雇用統計（予想：-15.0万人、2月：+18.3万人）
・22:45　米・3月製造業PMI改定値（予想：48.0、速報値：49.2）
・23:00　米・3月ISM製造業景況指数（予想：44.5、2月：50.1）
・23:00　米・2月建設支出（前月比予想：+0.6％、1月：+1.8％）《KK》

スポンサードリンク

東京株式市場の最新ニュース

RSS

もっと見る

» 東京株式市場の最新ニュースをもっと見る

広告

財経アクセスランキング

  1. NY原油：続落で20.09ドル、原油安阻止の具体案なく一時19.27ドル
  2. NY原油：反発で20.48ドル、自立反発狙いの買いが入る
  3. 富士フイルムHDが続伸、新型コロナウイルス患者に国内臨床第3相試験を開始
  4. NY株式：NYダウ690ドル高、新型ウイルス対抗ワクチンへの期待高まる
  5. TKP　財務基盤の安定化を目的にシンジケートローン契約を新たに締結
  1. NY原油：大幅続落、株安や需要減少予測が嫌気される
  2. 大研医器が急伸一段高、「志村けんさん死去」も材料視されたとの見方
  3. 人工呼吸器の関連株が高く旭化成は米国での増産が好感されフクダ電子はストップ高
  4. キヤノンが高い、「新型コロナウイルス迅速遺伝子検出システム」行政検査可能に
  5. 相場展望3月30日号　前週の株価反発は (1) 本格反騰か (2) 2番底狙う兆しか
  1. コロナショックは終焉するのか? 底値はいくら?
  2. コロナショックに追い打ちをかける原油暴落の我慢比べ
  3. 相場展望3月17日号　現在は極端に売られ過ぎ、だが買いは4月前半か　新型コロナウイルスはいずれ終息
  4. 新型コロナを乗り切って資産を増やすチャンスに
  5. 個人投資家にとってコロナショックの真の敵は、「今じゃない」という言葉

広告

写真で見るニュース

  • 三越恵比寿店 (c) 123rf
  • 案内ロボット「ゴーカンナ君」（画像: アキュラホーム発表資料より）
  • トヨタ・ハイランダー（画像: 米国トヨタの発表資料より）
  • BMW 1シリーズ。（画像: ビー・エム・ダブリューの発表資料より）
  • 連星系の周りを回る惑星の想像図 （c） NRAO/AUI/NSF, S. Dagnello
 

広告

ピックアップ 注目ニュース

ウエットスーツ素材からつくられたマスクカバー（画像：山本化学工業の発表資料より）

アイリスオーヤマがマスク増産体制へ　山本化学工業も販売に参入

(c) 123rf

2月の小売販売額は1.7%増、百貨店で2ケタ減少もスーパー・コンビニ堅調

5月から改装に入る橘百貨店（PPIH発表資料より）

宮崎の橘百貨店、11月にMEGAドンキとして再オープンへ　5月から順次改装

広告

投資読み物の人気ランキング （Amazon.co.jp）

  1. 漫画 バビロン大富豪の教え 「お金」と「幸せ」を生み出す五つの黄金法則
  2. 改訂版 金持ち父さん 貧乏父さん:アメリカの金持ちが教えてくれるお金の哲学 (単行本)
  3. デイトレード
  4. LIFE SHIFT(ライフ・シフト)
  5. 99%の人が気づいていないお金の正体