

*17:51JST 1日の日本国債市場概況：債券先物は152円72銭で終了

＜円債市場＞

長期国債先物2020年6月限

寄付152円75銭 高値152円97銭 安値152円63銭 引け152円72銭

売買高総計9408枚

2年 411回 -0.140％

5年 142回 -0.125％

10年 357回 0.005％

20年 171回 0.285％

債券先物6月限は、152円75銭で取引を開始。日銀が前日発表した4月国債買入方針でオペ回数が増えたことを受けて買いが先行し、152円97銭まで上げた。その後、日銀が実施した国債買い入れの結果が弱めだったことや、明日の10年債入札への警戒から売りに転じ、152円63銭まで下げた。現物債の取引では、全年限が買われた。

＜米国債概況＞

2年債は0.23％、10年債は0.62％、30年債は1.28％近辺で推移。

債券利回りは低下。（気配値）

＜その他外債市況・10年債＞

ドイツ国債は-0.51％、英国債は0.30％、オーストラリア10年債は0.65％、NZ10年債は1.31％。（気配値）



[本日の主要政治・経済イベント]

・18:00 ユーロ圏・2月失業率（予想：7.4％、1月：7.4％）

・21:15 米・3月ADP雇用統計（予想：-15.0万人、2月：+18.3万人）

・22:45 米・3月製造業PMI改定値（予想：48.0、速報値：49.2）

・23:00 米・3月ISM製造業景況指数（予想：44.5、2月：50.1）

・23:00 米・2月建設支出（前月比予想：+0.6％、1月：+1.8％）《KK》