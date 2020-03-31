コロプラが出直り強める、ゲームソフト企画・開発の(株)MAGES.を子会社化

記事提供元：日本インタビュ新聞社
■オリジナルIP創出力を加え一層の競争力向上をはかる
コロプラ<3668>(東1)は3月31日、874円で始まり、出直りを強めている。30日付で、ゲームソフトウェアの企画・開発、楽曲制作、番組制作を行う(株)MAGES.の株式取得(完全子会社化)に関するお知らせを発表し、注目された。(情報提供:日本インタビュ新聞社=Media-IR)
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※この記事は日本インタビュ新聞社＝Ｍｅｄｉａ－ＩＲより提供を受けて配信しています。
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