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コロプラが出直り強める、ゲームソフト企画・開発の(株)MAGES.を子会社化

2020年3月31日 09:28

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記事提供元：日本インタビュ新聞社

■オリジナルIP創出力を加え一層の競争力向上をはかる

　コロプラ<3668>(東1)は3月31日、874円で始まり、出直りを強めている。30日付で、ゲームソフトウェアの企画・開発、楽曲制作、番組制作を行う(株)MAGES.の株式取得(完全子会社化)に関するお知らせを発表し、注目された。(情報提供:日本インタビュ新聞社=Media-IR)

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※この記事は日本インタビュ新聞社＝Ｍｅｄｉａ－ＩＲより提供を受けて配信しています。

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