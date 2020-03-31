

*08:17JST 3/31

[強弱材料]

強気材料

・NYダウは上昇（22327.48、+690.70）

・ナスダック総合指数は上昇（7774.15、+271.77）

・シカゴ日経225先物は上昇（19060、大阪比+260）

・1ドル107円80-90銭

・SOX指数は上昇（1545.31、+56.56）

・VIX指数は低下（57.08、-8.46）

・米長期金利は低下

・日銀のETF購入

・日米欧の大型財政出動

・株安局面での自社株買い

・来期の業績回復期待

弱気材料

・日経平均は下落（19084.97、-304.46）

・米原油先物は下落（20.09、-1.42）

・新型コロナウイルス感染の世界的拡大

・米政府が行動制限を4月末に延期

・東京など主要都市封鎖懸念

・東京五輪の延期

留意事項

・3月期末

・有効求人倍率（2月）

・完全失業率（2月）

・鉱工業生産指数（2月）

・小売売上高（2月）

・百貨店売上高（2月）

・スーパー売上高（2月）

・自動車生産台数（1月）

・建設工事受注（2月）

・住宅着工件数（2月）

・年金積立金管理運用独立行政法人（GPIF）が「基本ポートフォリオ」公表

・清田日本取引所グループCEOの定例記者会見

・Macbee Planetが東証マザーズに新規上場

・中国製造業PMI（3月）

・独失業率（3月）

・ユーロ圏消費者物価指数（3月）

・米S&PコアロジックCS都市住宅価格指数（1月）

・米シカゴ購買部協会景気指数（3月）

・米消費者信頼感指数（3月）《ST》