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3/31の強弱材料

2020年3月31日 08:17

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記事提供元：フィスコ


*08:17JST 3/31
[強弱材料]

強気材料
・NYダウは上昇（22327.48、+690.70）
・ナスダック総合指数は上昇（7774.15、+271.77）
・シカゴ日経225先物は上昇（19060、大阪比+260）
・1ドル107円80-90銭
・SOX指数は上昇（1545.31、+56.56）
・VIX指数は低下（57.08、-8.46）
・米長期金利は低下
・日銀のETF購入
・日米欧の大型財政出動
・株安局面での自社株買い
・来期の業績回復期待

弱気材料
・日経平均は下落（19084.97、-304.46）
・米原油先物は下落（20.09、-1.42）
・新型コロナウイルス感染の世界的拡大
・米政府が行動制限を4月末に延期
・東京など主要都市封鎖懸念
・東京五輪の延期

留意事項
・3月期末
・有効求人倍率（2月）
・完全失業率（2月）
・鉱工業生産指数（2月）
・小売売上高（2月）
・百貨店売上高（2月）
・スーパー売上高（2月）
・自動車生産台数（1月）
・建設工事受注（2月）
・住宅着工件数（2月）
・年金積立金管理運用独立行政法人（GPIF）が「基本ポートフォリオ」公表
・清田日本取引所グループCEOの定例記者会見
・Macbee Planetが東証マザーズに新規上場
・中国製造業PMI（3月）
・独失業率（3月）
・ユーロ圏消費者物価指数（3月）
・米S&PコアロジックCS都市住宅価格指数（1月）
・米シカゴ購買部協会景気指数（3月）
・米消費者信頼感指数（3月）《ST》

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