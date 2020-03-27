アイモバイルなど／来週の買い需要



[来週の買い需要（表）]

コード;銘柄;株価インパクト;買い需要;信用倍率;終値;前日比 <8614> ;東洋証;176%;952300;0.45;141;6 <1481> ;上場貢献;170%;3331;18.93;1424;39 <4712> ;ＫｅｙＨ;144%;452400;3.30;55;0 <2487> ;ＣＤＧ;139%;8500;0.07;1396;8 <1622> ;自動車;132%;49;0.09;16700;510 <9675> ;常磐興;131%;65600;0.07;1481;1 <6535> ;アイモバイル;119%;100700;0.93;544;15 <4801> ;セントラルSP;117%;60900;0.11;2528;131 <1344> ;MXSコア30;106%;550;0.76;650;6 <7646> ;PLANT;98%;31800;3.14;435;13 <4671> ;ファルコHD;83%;78300;0.13;1905;68 <4025> ;多木化;79%;20800;0.58;3780;230 <7726> ;黒田精;72%;6000;3.70;703;-14 <9322> ;川西倉庫;71%;13500;0.38;942;23 <3187> ;サンワカンパニ;66%;8600;34.09;203;5 <8338> ;筑波銀行;65%;323600;0.61;175;6 <4218> ;ニチバン;61%;46800;0.09;1586;71 <5218> ;オハラ;57%;77900;1.04;882;4 <8160> ;木曽路;57%;244000;0.04;2505;45 <7872> ;エステールHD;51%;14600;0.11;642;12



[コメント]

アイモバイルは信用倍率が0.93倍と売り長の需給状況。足元では6カ月期日水準での推移をみせており。この水準での下げ止まりからのリバウンドをみせてくるようだと、売り方の買い戻しを誘いそうである。《FA》