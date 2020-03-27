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JASDAQ平均は反発、米株高と国内消費動向への懸念が拮抗／JASDAQ市況

2020年3月27日 16:35

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記事提供元：フィスコ


*16:35JST JASDAQ平均は反発、米株高と国内消費動向への懸念が拮抗
[JASDAQ市況]

JASDAQ平均 3016.12 +39.63／出来高 7642万株／売買代金 343億円J-Stock Index 2682.55 +47.86

　本日のJASDAQ市場は、JASDAQ平均、JASDAQ-TOP20、J-Stock Indexはいずれも反発して引けた。値上がり銘柄数は413（スタンダード389、グロース24）、値下り銘柄数は207（スタンダード195、グロース12）、変わらずが39（スタンダード39、グロース0）。
　本日のJASDAQ市場は、前日の米国株の大幅高や日経平均の反発など外部環境の好転を背景に個人投資家のセンチメントも改善し、買いの動きが先行した。国内での新型コロナウイルス感染者が増加基調にあるだけに、興研<7963>や重松製<7980>など新型コロナ関連株がにぎわうなど個人による値幅取りの動きも強まった。ただ、東京などでは今週末、外出自粛要請があるだけに、市場では「ロックダウン（都市封鎖）という最悪の事態を警戒した声もあり、国内の消費動向への懸念は根強い」との声も聞かれ、上値の重い展開を強いられた。
　個別では、ジェネパ<3195>と商品取引の基本契約を締結した新都HD<2776>が前日比30円（+45.45％）高の96円、株主優待制度を新設したアマガサ<3070>も前日比50円（+27.93％）高の229円とともにストップ高まで買われ、重松製、興研も値を上げた。また、値動きの軽さからfonfun<2323>、ぱど<4833>が買われ、新型コロナ関連として医薬品どころの中京医薬<4558>や大木ヘルスHD<3417>も上伸した。LINEと資本業務提携契約を結んだ出前館<2484>もストップ高となった。
　一方、2021年2月期営業利益が2ケタの減益予想となったセキチュー<9976>が前日比214円（-16.09％）安の1116円と下押し、ながの東急百貨店<9829>、日パレット<4690>、守谷商会<1798>が値を下げた。このほか、レンティア<7081>、昴<9778>、FHTHD<3777>、ウィルソンLW<9610>などが値下がり率上位になった。
　JASDAQ-TOP20では、ハーモニック<6324>、フェローテク<6890>、シノケンG<8909>などが上昇した。


[JASDAQ市場 上昇率・下落率上位10銘柄]

・値上がり率上位10傑
|コード|銘柄 | 現値| 前日比| 前比率|
1| 2776|新都ＨＤ | 96| 30| 45.45|
2| 3070|アマガサ | 229| 50| 27.93|
3| 7980|重松製 | 1383| 300| 27.70|
4| 2323|ｆｏｎｆｕｎ | 410| 80| 24.24|
5| 7963|興研 | 2690| 500| 22.83|
6| 4833|ぱど | 363| 64| 21.40|
7| 4558|中京医薬 | 496| 80| 19.23|
8| 3417|大木ヘルケア | 1070| 150| 16.30|
9| 2484|出前館 | 760| 100| 15.15|
10| 6960|フクダ電 | 8800| 1130| 14.73|

・値下がり率上位10位
|コード|銘柄 | 現値| 前日比| 前比率|
1| 9976|セキチュー | 1116| -214| -16.09|
2| 9829|ナガノ東 | 1313| -126| -8.76|
3| 4690|日パレット | 2386| -166| -6.50|
4| 1798|守谷商会 | 1702| -115| -6.33|
5| 7081|レンティア | 769| -52| -6.33|
6| 9778|昴 | 3780| -255| -6.32|
7| 3777|ＦＨＴＨＤ | 15| -1| -6.25|
8| 9610|ウィルソンＬＷ | 150| -10| -6.25|
9| 5277|スパンクリト | 334| -20| -5.65|
10| 2315|ＣＡＩＣＡ | 17| -1| -5.56|

[J-Stock Index構成銘柄 上昇率・下落率上位10銘柄]

・値上がり率上位10位
|コード|銘柄 | 現値| 前日比| 前比率|
1| 2484|出前館 | 760| 100| 15.15|
2| 8889|ＡＰＡＭＡＮ | 518| 41| 8.60|
3| 4235|ＵＦＨＤ | 852| 62| 7.85|
4| 4792|山田コンサル | 967| 62| 6.85|
5| 4764|ＳＡＭＵＲＡＩ | 73| 4| 5.80|
6| 2471|エスプール | 556| 29| 5.50|
7| 6698|ＶｉＳＣＯＴＥＣ | 715| 37| 5.46|
8| 4287|ジャストプラ | 297| 15| 5.32|
9| 4572|カルナバイオ | 1331| 66| 5.22|
10| 3356|テリロジー | 327| 16| 5.14|

・値下がり率上位10位
|コード|銘柄 | 現値| 前日比| 前比率|
1| 2146|ＵＴＧＲＯＵＰ | 1181| -125| -9.57|
2| 2315|ＣＡＩＣＡ | 17| -1| -5.56|
3| 9753|ＩＸナレッジ | 527| -30| -5.39|
4| 7826|フルヤ金属 | 5000| -270| -5.12|
5| 3323|レカム | 70| -3| -4.11|
6| 3540|Ｃｉメディカル | 2458| -94| -3.68|
7| 2138|クルーズ | 745| -25| -3.25|
8| 8927|明豊エンター | 134| -4| -2.90|
9| 6777|ｓａｎｔｅｃ | 1564| -34| -2.13|
10| 4978|リプロセル | 316| -5| -1.56|《YN》

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