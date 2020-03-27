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AI CROSS　大幅に反発、イベント来場者の携帯電話番号を取得、SMS配信サービスの提供開始／新興市場スナップショット

2020年3月27日 09:23

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記事提供元：フィスコ


*09:23JST <4476> AI CROSS 1195 +81
大幅に反発。イベントやアミューズメントパークなどの来場者の携帯電話番号を取得し、ショートメッセージサービス（SMS）を一斉配信するサービス「絶対リーチ！for来場者」の提供を開始すると発表している。オプションで来場者の意見や感想などの情報を事業者が受け取る仕組みも提供する。また、来場者からの返信が可能な双方向SMSやWebブラウザー上のアンケートフォームなども用意しているという。《HH》

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