

*17:57JST 26日の日本国債市場概況：債券先物は152円61銭で終了

＜円債市場＞

長期国債先物2020年6月限

寄付151円70銭 高値152円71銭 安値151円62銭 引け152円61銭

売買高総計15124枚

2年 410回 -0.245％

5年 142回 -0.125％

10年 357回 -0.010％

20年 171回 0.290％

債券先物6月限は、151円70銭で取引を開始。東京都が前夜、新型コロナウイルス感染増加で週末の外出自粛などを要請したことを受けて、本日の日経平均株価が大幅安となり、円高が進んだこと。また、財務省が実施した40年債入札が強かったことから買いが優勢となり、151円62銭から152円71銭まで上げた。現物債の取引では、全年限が買われた。

＜米国債概況＞

2年債は0.30％、10年債は0.80％、30年債は1.36％近辺で推移。

債券利回りは低下。（気配値）

＜その他外債市況・10年債＞

ドイツ国債は-0.32％、英国債は0.39％、オーストラリア10年債は0.90％、NZ10年債は1.04％。（気配値）



[本日の主要政治・経済イベント]

・18:00 ユーロ圏・2月マネーサプライM3（前年比予想：+5.2％、1月：+5.2％）

・18:00 欧州中央銀行(ECB)経済報告

・21:00 英中銀が政策金利発表（0.10％に据え置き予想）

・21:30 米・先週分新規失業保険申請件数（予想：164万件、前回：28.1万件）

・21:30 米・10-12月GDP確定値（前期比年率予想：+2.1％、改定値：+2.1％）

・21:30 米・2月卸売在庫速報値（前月比予想：-0.2％、1月：-0.4％）

・02:00 米財務省・7年債入札《KK》