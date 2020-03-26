マーケット RSS

 

26日の日本国債市場概況：債券先物は152円61銭で終了

2020年3月26日 17:57

小

中

大

印刷

記事提供元：フィスコ


*17:57JST 26日の日本国債市場概況：債券先物は152円61銭で終了
＜円債市場＞
長期国債先物2020年6月限
寄付151円70銭 高値152円71銭 安値151円62銭 引け152円61銭
売買高総計15124枚

2年 410回 -0.245％
5年 142回 -0.125％
10年 357回 -0.010％
20年 171回 0.290％

債券先物6月限は、151円70銭で取引を開始。東京都が前夜、新型コロナウイルス感染増加で週末の外出自粛などを要請したことを受けて、本日の日経平均株価が大幅安となり、円高が進んだこと。また、財務省が実施した40年債入札が強かったことから買いが優勢となり、151円62銭から152円71銭まで上げた。現物債の取引では、全年限が買われた。

＜米国債概況＞
2年債は0.30％、10年債は0.80％、30年債は1.36％近辺で推移。
債券利回りは低下。（気配値）

＜その他外債市況・10年債＞
ドイツ国債は-0.32％、英国債は0.39％、オーストラリア10年債は0.90％、NZ10年債は1.04％。（気配値）


[本日の主要政治・経済イベント]
・18:00　ユーロ圏・2月マネーサプライM3（前年比予想：+5.2％、1月：+5.2％）
・18:00　欧州中央銀行(ECB)経済報告
・21:00　英中銀が政策金利発表（0.10％に据え置き予想）
・21:30　米・先週分新規失業保険申請件数（予想：164万件、前回：28.1万件）
・21:30　米・10-12月GDP確定値（前期比年率予想：+2.1％、改定値：+2.1％）
・21:30　米・2月卸売在庫速報値（前月比予想：-0.2％、1月：-0.4％）
・02:00　米財務省・7年債入札《KK》

スポンサードリンク

東京株式市場の最新ニュース

RSS

もっと見る

» 東京株式市場の最新ニュースをもっと見る

広告

財経アクセスランキング

  1. NY外為：リスクオン、米株先物は「リミットアップ」、米上院が経済支援策で合意に近い
  2. コロナショックの今こそ狙うべき米国株アドビ
  3. 日経平均テクニカル:3連騰、連日「陽の丸坊主」状も売られ過ぎ解消
  4. 相場展望3月26日号　今週の日経平均上昇は異常、短期か、むしろ警戒
  5. イグニス　新型コロナウイルス感染症の影響について発表
  1. コロナショックに追い打ちをかける原油暴落の我慢比べ
  2. 下落する商品先物取引市場　現状と今後について
  3. 世界市場はボルマゲドン、コロナショックでなぜ米ドルだけが上昇するのか?
  4. 相場展望3月23日号　『夜明け前が1番暗い』欧米でパニック売りが爆発　欧米のコロナによる混乱はこれからがピーク
  5. GPIFはコロナショックでどうなる?
  1. コロナショックは終焉するのか? 底値はいくら?
  2. コロナショックに追い打ちをかける原油暴落の我慢比べ
  3. 相場展望3月17日号　現在は極端に売られ過ぎ、だが買いは4月前半か　新型コロナウイルスはいずれ終息
  4. 新型コロナを乗り切って資産を増やすチャンスに
  5. 個人投資家にとってコロナショックの真の敵は、「今じゃない」という言葉

広告

写真で見るニュース

  • BMW 1シリーズ。（画像: ビー・エム・ダブリューの発表資料より）
  • 「星形成プロジェクト」による3つの領域（オリオンA領域、わし座領域（Aquila Rift）、 M17領域）の一酸化炭素輝線強度の電波地図 (c) 国立天文台
  • 日野プロフィアベースの燃料電池大型トラックのイメージ。（画像: トヨタ自動車の発表資料より）
  • 新型「BMW X5 M/X6 M」（画像: ビー・エム・ダブリューの発表資料より）
  • ソコラ武蔵小金井クロスの完成イメージ（野村不動産ホールディングス発表資料より）
  • メガウェブ（2017年5月撮影）(c) 123rf
 

広告

ピックアップ 注目ニュース

相場展望3月26日号　今週の日経平均上昇は異常、短期か、むしろ警戒

2019年度にグッドデザイン賞を受賞したシノケンGの投資用マンション「ハーモニーレジデンス新宿御苑 THE WEST・THE EAST」（画像: シノケングループの発表資料より）

シノケンGが歩み始めたJ-REIT組成への道程

無料提供される「ファミッペぬり絵」。（画像: ファミリーマートの発表資料より）

ファミマ、値引きや学習教材無料提供などで生活応援　新型コロナ対策で

広告

投資読み物の人気ランキング （Amazon.co.jp）

  1. 漫画 バビロン大富豪の教え 「お金」と「幸せ」を生み出す五つの黄金法則
  2. 改訂版 金持ち父さん 貧乏父さん:アメリカの金持ちが教えてくれるお金の哲学 (単行本)
  3. デイトレード
  4. LIFE SHIFT(ライフ・シフト)
  5. 99%の人が気づいていないお金の正体