ニチレイが続伸、小池東京都知事の会見を受け冷凍食品の特需に思惑

記事提供元：日本インタビュ新聞社
■今週末の外出自粛など呼びかけ冷凍食品に注目集まる
ニチレイ<2871>(東1)は3月26日、続伸基調で始まり、取引開始後に2710円(119円高)をつけて出直りを強めている。25日夜、小池東京都知事の緊急会見を受けて都内のコンビニなどで保存のきく食品の売り切れが続発したと伝えられ、冷凍食品の特需が思惑買いを呼んでいる。
小池東京都知事は25日夜8時13分から緊急会見を開き、「感染爆発の重大局面」とし、今週末の不要不急の外出自粛などを呼びかけた。(HC)(情報提供:日本インタビュ新聞社=Media-IR)
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※この記事は日本インタビュ新聞社＝Ｍｅｄｉａ－ＩＲより提供を受けて配信しています。
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