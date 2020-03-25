記事提供元：フィスコ
*12:44JST 【M&A速報：2020/03/25（1）】米カーライルG、日本のバイアウト第4号ファンドを2580億円で設立
■米カーライル・グループ、日本のバイアウト第4号ファンドを2580億円で設立
■JX金属子会社、パンパシフィック・カッパーから海外拠点の業務を移管
■国際協力銀行など、東京センチュリー<8439>による米国大手航空機リース会社Aviation Capital Groupの持ち分取得資金を融資
■大和自動車交通<9082>、丸井自動車の事業承継会社を買収
■三菱ガス化学<4182>、日本ユピカ<7891>に対するTOBが成立
■総合メディカルHD<9277>、MBOが成立 上場廃止へ
■自動車関連事業等のイデックスリテール熊本、吉住塗装工場を買収
■ケーヒン<7251>、空調事業の譲渡に関し独MAHLE Behrと基本合意書を締結
■金融庁、再改訂版スチュワードシップ・コードを確定
■東京ガス<9531>、子会社を通じて石巻ひばり野バイオマスエナジーに出資 木質バイオマス発電事業に参画
■東工大関連VCのみらい創造機構と京都大学イノベーションキャピタル、大学関連ベンチャーへの投資支援強化で連携
■ヤマダ電機<9831>、ナック<9788>子会社で住宅事業のレオハウスを買収
【ニュース提供・MARR Online（マールオンライン）】《HH》
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