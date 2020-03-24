

*08:28JST NY金：大幅高で1567.60ドル、米長期金利の低下などを意識した買いが入る

NY金先物4月限は大幅高（COMEX金4月限終値：1567.60 ↑83.00）。ニューヨーク商品取引所（COMEX）の金先物4月限は、前営業日比+83.00ドルの1オンス＝1567.60ドルで取引を終了した。取引レンジは1484.60ドル−1569.30ドル。資産換金化の動きは一服しつつあり、株安を意識した買いが観測された。米長期金利の低下も意識されており、NY金先物は強い動きを見せた。《CS》