イマジニア　急騰、今期営業利益を上方修正／新興市場スナップショット

記事提供元：フィスコ
*12:50JST <4644> イマジニア 809 +102
急騰。20年3月期の営業利益を従来予想の7.1億円から11.2億円に上方修正している。スマートフォン向けゲームアプリの「メダロットS」やニンテンドースイッチ向けの「Fit Boxing」のリピート販売が好調で、当初計画を上回る見込みとなったとしている。《US》
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