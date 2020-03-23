イマジニア　急騰、今期営業利益を上方修正／新興市場スナップショット



*12:50JST <4644> イマジニア 809 +102

急騰。20年3月期の営業利益を従来予想の7.1億円から11.2億円に上方修正している。スマートフォン向けゲームアプリの「メダロットS」やニンテンドースイッチ向けの「Fit Boxing」のリピート販売が好調で、当初計画を上回る見込みとなったとしている。《US》