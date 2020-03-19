NY証券取引所が「立会場」当面閉鎖と伝えられる

■来週から電子取引で、新型コロナ対策第2弾法案も成立へ

ブルームバーグニュースによると、「ニューヨーク証券取引所は株とオプションの立会場を当面閉鎖し、週明け23日から完全電子取引に移行すると発表した」(2020年3月19日7:43更新より)。

また、米上院は18日、新型コロナウイルス対策の第2弾となる法案を可決したと伝えられた。下院は既に可決済みで、トランプ大統領の署名を経て成立するという。(HC)(情報提供:日本インタビュ新聞社=Media-IR)

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