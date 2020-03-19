

*06:22JST 米国株は大幅反落、全米50州で新型ウイルスの感染確認（18日）

「シカゴ日経平均先物（ＣＭＥ）」（18日）

JUN20

Ｏ 17370（ドル建て）

Ｈ 17520

Ｌ 16205

Ｃ 16735 大証比+225（イブニング比+305）

Vol 15084



JUN20

Ｏ 17120（円建て）

Ｈ 17320

Ｌ 15995

Ｃ 16530 大証比+20（イブニング比+100）

Vol 91091

「米国預託証券概況（ＡＤＲ）」（18日）

富士フイルム<4901>、資生堂<4911>、富士通<6702>が堅調な他は、トヨタ<7203>、ソ

ニー<6758>、ファナック<6954>、ソフトバンクG<9984>、任天堂<7974>、ファーストリ

テイ<9983>、エーザイ<4523>、オムロン<6645>、ＡＮＡ<9202>、ＴＤＫ<6762>など、

対東証比較（1ドル107.96円換算）で全般軟調。

コード 銘柄名 終値 前日比 日本円換算価格 日本終値比

7203 （TM） トヨタ 116.07 -2.82 6265 -52

9432 （NTTYY） NTT 20.44 -0.86 2207 -48

6758 （SNE） ソニー 54.79 -0.41 5915 -77

6954 （FANUY） ファナック 11.93 -1.07 12880 -185

9984 （SFTBY） ソフトバンクＧ 14.40 -2.62 3109 -137

8306 （MUFG） 三菱ＵＦＪ 3.43 -0.26 370 -15

7974 （NTDOY） 任天堂 40.71 -0.31 35160 -350

9983 （FRCOY） ファーストリテイ 36.78 -4.36 39708 -1192

7267 （HMC） ホンダ 20.97 -0.31 2264 -12

8058 （MSBHY） 三菱商 42.33 -1.28 2285 3.5

8316 （SMFG） 三井住友 4.69 -0.35 2532 -79.5

7741 （HOCPY） ＨＯＹＡ 82.10 0.76 8864 -27

8001 （ITOCY） 伊藤忠 37.34 -0.57 2015 -2

8766 （TKOMY） 東京海上ＨＤ 38.80 -2.02 4188 -35

8411 （MFG） みずほＦＧ 2.13 0.00 115 -1.9

7751 （CAJ） キヤノン 20.26 0.27 2187 7

4901 （FUJIY） 富士フイルム 56.16 8.26 6063 825

8031 （MITSY） 三井物 271.04 -9.78 1463 -16

6503 （MIELY） 三菱電 21.95 -0.29 1185 1

6902 （DNZOY） デンソー 13.91 -0.88 3003 -37

4911 （SSDOY） 資生堂 54.45 3.40 5878 45

5108 （BRDCY） ブリヂストン 13.72 -0.49 2962 -29

7733 （OCPNY） オリンパス 13.68 0.16 1477 14

8802 （MITEY） 菱地所 12.70 -1.10 1371 -48.5

2503 （KNBWY） キリン 19.61 0.73 2117 9

4523 （ESALY） エーザイ 58.10 -3.83 6273 -155

6702 （FJTSY） 富士通 17.35 0.75 9366 220

8267 （AONNY） イオン 18.58 -1.07 2006 -161

9735 （SOMLY） セコム 17.25 -0.98 7449 -254

8591 （IX） オリックス 60.00 -4.30 1296 3

7201 （NSANY） 日産自 7.21 0.01 389 4

6301 （KMTUY） コマツ 15.08 0.08 1628 33.5

1925 （DWAHY） 大和ハウス 21.37 -0.86 2307 -14.5

7270 （FUJHY） SUBARU 9.13 -0.32 1971 -29

8053 （SSUMY） 住友商 10.90 -0.10 1177 2

8604 （NMR） 野村ＨＤ 3.76 -0.21 406 2.1

3938 （LN） LINE 46.81 -0.06 5054 14

1928 （SKHSY） 積水ハウス 14.63 -0.24 1579 -18.5

8309 （SUTNY） 三井トラスト 2.56 -0.07 2766 37

6645 （OMRNY） オムロン 42.99 -0.57 4641 -159

9202 （ALNPY） ＡＮＡ 4.71 0.00 2542 -247

6762 （TTDKY） ＴＤＫ 66.15 -6.15 7141 -189

8002 （MARUY） 丸紅 46.28 -3.16 500 -23.3

3407 （AHKSY） 旭化成 10.88 -1.09 588 -19.6

6586 （MKTAY） マキタ 26.52 -0.58 2863 -39

5802 （SMTOY） 住友電 8.34 -1.02 900 -87.4

3402 （TRYIY） 東レ 7.60 -0.55 410 -13.3

6988 （NDEKY） 日東電 19.10 -0.62 4124 -151

7912 （DNPLY） 大日印 9.42 0.00 2034 -26

1801 （TISCY） 大成建 7.26 0.25 3136 231

（時価総額上位50位、1ドル107.96円換算）



「ＡＤＲ上昇率上位5銘柄」（18日）

コード 銘柄名 終値 日本円換算価格 日本終値比 （％）

4901 （FUJIY） 富士フイルム 56.16 6063 825 15.75

1801 （TISCY） 大成建 7.26 3136 231 7.95

8252 （MAURY） 丸井 37.24 2010 127 6.74

5201 （ASGLY） ＡＧＣ 4.85 2620 111 4.42

6702 （FJTSY） 富士通 17.35 9366 220 2.41

「ＡＤＲ下落率上位5銘柄」（18日）

コード 銘柄名 終値 日本円換算価格 日本終値比 （％）

5233 （THYCY） 太平洋セメ 3.67 1585 -156 -8.96

6770 （APELY） アルプス 15.87 857 -84 -8.93

6361 （EBCOY） 荏原 7.65 1652 -162 -8.93

9202 （ALNPY） ＡＮＡ 4.71 2542 -247 -8.86

5802 （SMTOY） 住友電 8.34 900 -87.4 -8.85



「米国株式市場概況」（18日）

ＮＹＤＯＷ

終値：19898.92 前日比：-1338.46

始値：20188.69 高値：20489.33 安値：18917.46

年初来高値：29568.57 年初来安値：18917.46

前年最高値：19987.63 前年最安値：15450.56

Ｎａｓｄａｑ

終値：6989.84 前日比：-344.94

始値：6902.32 高値：7182.83 安値：6686.36

年初来高値：9838.37 年初来安値：6457.13

前年最高値：5512.37 前年最安値：4209.76

Ｓ＆Ｐ５００

終値：2398.10 前日比：-131.09

始値：2436.50 高値：2453.57 安値：2280.52

年初来高値：3393.52 年初来安値：2280.52

前年最高値：2277.53 前年最安値：1810.10

米30年国債 1.788％ 米10年国債 1.192％



米国株式相場は大幅反落。ダウ平均は1338.46ドル安の19898.92ドル、ナスダックは34

4.94ポイント安の6989.84ポイントで取引を終了した。全米50州で新型コロナウイルス

への感染が確認され、感染拡大によるさらなる経済悪化への懸念から下落で始まっ

た。米国政府による経済対策がなかなか成立せず、また、原油価格の急落を受けて投

資家心理が一段と悪化すると下げ幅を拡大し、今週2度目のサーキットブレーカーが発

動され取引が一時停止。ダウは2016年11月にトランプ政権発足後の上昇を全て消し、

終値でも節目となる2万ドルを割り込んだ。セクター別では自動車・自動車部品やエネ

ルギー関連の下げが目立った一方、食・生活・必需品小売りは唯一上昇した。

大手航空会社デルタ（DAL）は3月の収益が前年同月比で20億ドル減となることを警告

し急落。また自動車大手各社は一時的な生産停止が報じられ、フォードモーター

（F）、ゼネラルモーターズ（GM）は大幅下落となった。一方でウォールマート（WM

T）は、生活必需品などの売上が大幅増となっており、アナリストによる投資判断・目

標株価引き上げも手伝い上昇。過去最高値を更新した。

テクノロジー大手、アップル（AAPL）は中国を除く直営400店超を休業としている中、

超広角カメラ搭載のタブレット端末の上位機種「iPad（アイパッド）プロ」新製品を

発表。25日から販売する。



Horiko Capital Management LLC《FA》