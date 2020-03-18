

*08:19JST 3/18

[強弱材料]

強気材料

・日経平均は上昇（17011.53、+9.49）

・NYダウは上昇（21237.38、+1048.86）

・ナスダック総合指数は上昇（7334.78、+430.19)

・シカゴ日経225先物は上昇（17105、大阪比+435）

・1ドル107円60-70銭

・SOX指数は上昇（1426.52、+127.74）

・VIX指数は低下（75.91、-6.78）

・日銀のETF購入

・大型財政出動による景気下支え

・株安局面での自社株買い

・来期の業績回復期待

弱気材料

・米原油先物は下落（26.95、-1.75）

・米長期金利は上昇

・新型コロナウイルス感染の世界的拡大

・消費増税による景気下押し

留意事項

・資金循環統計（10-12月）

・貿易収支（2月）

・訪日外国人客数（2月）

・公示地価発表

・国債買いオペ

・欧州新車販売台数（2月）

・ユーロ圏貿易収支（1月）

・ユーロ圏消費者物価指数（2月）

・米住宅着工件数（2月）

・米住宅建設許可件数（2月）

・米連邦公開市場委員会（FOMC）の結果発表

・パウエル米連邦準備制度理事会（FRB）議長が記者会見《SK》