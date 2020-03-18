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3/18の強弱材料

2020年3月18日 08:19

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記事提供元：フィスコ


*08:19JST 3/18
[強弱材料]

強気材料
・日経平均は上昇（17011.53、+9.49）
・NYダウは上昇（21237.38、+1048.86）
・ナスダック総合指数は上昇（7334.78、+430.19)
・シカゴ日経225先物は上昇（17105、大阪比+435）
・1ドル107円60-70銭
・SOX指数は上昇（1426.52、+127.74）
・VIX指数は低下（75.91、-6.78）
・日銀のETF購入
・大型財政出動による景気下支え
・株安局面での自社株買い
・来期の業績回復期待

弱気材料
・米原油先物は下落（26.95、-1.75）
・米長期金利は上昇
・新型コロナウイルス感染の世界的拡大
・消費増税による景気下押し

留意事項
・資金循環統計（10-12月）
・貿易収支（2月）
・訪日外国人客数（2月）
・公示地価発表
・国債買いオペ
・欧州新車販売台数（2月）
・ユーロ圏貿易収支（1月）
・ユーロ圏消費者物価指数（2月）
・米住宅着工件数（2月）
・米住宅建設許可件数（2月）
・米連邦公開市場委員会（FOMC）の結果発表
・パウエル米連邦準備制度理事会（FRB）議長が記者会見《SK》

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