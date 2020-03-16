日銀、ETF買い入れ拡大など決定と伝えられる

■日経平均は14時10分頃に一時354円高まで急伸する場面が

日銀は3月16日正午に開催した緊急的な金融政策決定会合で、ETF(上場投資信託)の買い入れ拡大などを決めたと伝えられた。買い入れ上限額を現在の年間6兆円から12兆円規模に倍増させるなどと伝えられた。

日経平均は14時10分頃に前場の高値を上抜き、一時354円71銭高(1万7785円71銭)まで急伸する場面があった。(HC)(情報提供:日本インタビュ新聞社=Media-IR)

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