マーケット RSS

 

出来高変化率ランキング（13時台）～興研、川本産業などがランクイン

2020年3月16日 13:52

小

中

大

印刷

記事提供元：フィスコ


*13:52JST 出来高変化率ランキング（13時台）～興研、川本産業などがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。

■出来高変化率上位　[9月19日　13:32　現在]
（直近5日平均出来高比較）

コード⇒銘柄⇒出来高⇒5日平均出来高⇒出来高変化比率⇒株価変化率

<6408> 小倉クラ　　　　　 　271100 　20660　 1212.20% -20.56%
<3106> クラボウ　　　　　 　2739300 　296300　 824.50% -16.95%
<5009> 富士興　　　　　　 　1092600 　172080　 534.94% -0.27%
<3356> テリロジー　　　　 　3622700 　1022660　 254.24% -19.45%
<1569> トピックスイン　　　 　269330 　93282　 188.73% -0.39%
<9233> アジア航　　　　　 　234900 　96820　 142.62% 0.73%
<6889> オーデリック　　　 　194400 　80640　 141.07% 0.16%
<7081> レンティア　　　　 　118800 　56320　 110.94% -8.35%
<3987> エコモット　　　　 　885600 　432820　 104.61% -2.8%
<7963>* 興研　　　　　　　 　276500 　142720　 93.74% 11.28%
<3604>* 川本産業　　　　　 　1099700 　573080　 91.89% 22.93%
<3698>* CRI・MW　　　 　166700 　87660　 90.17% -1.96%
<6030> アドベンチャー　　　 　255700 　136160　 87.79% 23.92%
<6809> TOA　　　　　　 　156700 　85580　 83.10% -3.18%
<6630> ヤーマン　　　　　 　1353800 　761200　 77.85% 19.75%
<6789> ローランドDG　　 　128500 　75940　 69.21% -2.29%
<7707>* PSS　　　　　　 　5267600 　3347580　 57.36% 2.79%
<2035> 日経VI　　　　　 　1091448 　760200.4　 43.57% 23.22%
<1457> 大和ＴＰＸベア　　　　 　97793 　68285.8　 43.21% 0.77%
<6776> 天昇電　　　　　　 　1350100 　944560　 42.93% 10.94%
<1542> 純銀信託　　　　　 　14136 　9907.2　 42.68% -3.87%
<7702> JMS　　　　　　 　237000 　166280　 42.53% 8.61%
<6554> エスユーエス　　　 　169100 　120040　 40.87% 12.01%
<1591>* ＪＰＸ日経４０　　　 　14289 　10175　 40.43% -1.98%
<1883>* 前田道　　　　　　 　1033100 　739640　 39.68% -11.81%
<3636>* 三菱総研　　　　　 　51500 　37580　 37.04% -2.09%
<6557>* gbHD　　　　　 　44200 　32560　 35.75% -7.97%
<7033>* MSOL　　　　　 　136300 　100500　 35.62% 19.18%
<4558>* 中京医薬　　　　　 　1117000 　828640　 34.80% 22.54%
<9418> USENNEX　　 　766000 　573280　 33.62% 1.23%


（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》

スポンサードリンク

個別株の最新ニュース

RSS

もっと見る

» 個別株の最新ニュースをもっと見る

広告

財経アクセスランキング

  1. スバル・新型レヴォーグの1.8Lリーンターボエンジン、ボクサーで熱効率40%達成
  2. 【どう見るこの相場】週明け16日は日経平均1640円高？日米協調の政策発動などに期待
  3. 国内生保、外貨建て保険販売休止へ 背景と外貨建て保険の特徴について
  4. 寿命が15倍の超薄型有機太陽電池を開発　高効率化も実現　理研
  5. 後場に注目すべき3つのポイント～政府・日銀による積極的な対応策に注目
  1. コロナショックは終焉するのか? 底値はいくら?
  2. スバル・新型レヴォーグの1.8Lリーンターボエンジン、ボクサーで熱効率40%達成
  3. 新型コロナを乗り切って資産を増やすチャンスに
  4. 株価暴落! このピンチをチャンスに変えるインカムゲイン投資戦略
  5. ソフトバンクGと孫会長の天国と地獄 (8) ソフトバンクG株が大幅下落!
  1. コロナショックは終焉するのか? 底値はいくら?
  2. スバル・新型レヴォーグの1.8Lリーンターボエンジン、ボクサーで熱効率40%達成
  3. 【ホンダが危ない】ホンダ系サプライヤー・ケーヒン (1/2) トヨタからの受注にかける思い
  4. 直径200メートルの小惑星、2月29日に地球へ異常接近
  5. 新型コロナ感染の影響にトヨタはなぜ強い? 日産は日本国内もライン停止

広告