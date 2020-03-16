*13:52JST 出来高変化率ランキング（13時台）～興研、川本産業などがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。
■出来高変化率上位 [9月19日 13:32 現在]
（直近5日平均出来高比較）
コード⇒銘柄⇒出来高⇒5日平均出来高⇒出来高変化比率⇒株価変化率
<6408> 小倉クラ 271100 20660 1212.20% -20.56%
<3106> クラボウ 2739300 296300 824.50% -16.95%
<5009> 富士興 1092600 172080 534.94% -0.27%
<3356> テリロジー 3622700 1022660 254.24% -19.45%
<1569> トピックスイン 269330 93282 188.73% -0.39%
<9233> アジア航 234900 96820 142.62% 0.73%
<6889> オーデリック 194400 80640 141.07% 0.16%
<7081> レンティア 118800 56320 110.94% -8.35%
<3987> エコモット 885600 432820 104.61% -2.8%
<7963>* 興研 276500 142720 93.74% 11.28%
<3604>* 川本産業 1099700 573080 91.89% 22.93%
<3698>* CRI・MW 166700 87660 90.17% -1.96%
<6030> アドベンチャー 255700 136160 87.79% 23.92%
<6809> TOA 156700 85580 83.10% -3.18%
<6630> ヤーマン 1353800 761200 77.85% 19.75%
<6789> ローランドDG 128500 75940 69.21% -2.29%
<7707>* PSS 5267600 3347580 57.36% 2.79%
<2035> 日経VI 1091448 760200.4 43.57% 23.22%
<1457> 大和ＴＰＸベア 97793 68285.8 43.21% 0.77%
<6776> 天昇電 1350100 944560 42.93% 10.94%
<1542> 純銀信託 14136 9907.2 42.68% -3.87%
<7702> JMS 237000 166280 42.53% 8.61%
<6554> エスユーエス 169100 120040 40.87% 12.01%
<1591>* ＪＰＸ日経４０ 14289 10175 40.43% -1.98%
<1883>* 前田道 1033100 739640 39.68% -11.81%
<3636>* 三菱総研 51500 37580 37.04% -2.09%
<6557>* gbHD 44200 32560 35.75% -7.97%
<7033>* MSOL 136300 100500 35.62% 19.18%
<4558>* 中京医薬 1117000 828640 34.80% 22.54%
<9418> USENNEX 766000 573280 33.62% 1.23%
（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》
スポンサードリンク
スポンサードリンク
個別株の最新ニュース
- キッツ 急伸、自社株買いの実施発表で当面の需給下支え期待高まる 3/16 13:52
- フリービットは自社株買いの上限を一部訂正、あらためて注目され後場ストップ高 3/16 13:49
- ティーライフ 25日、75日線をクリア 3/16 13:48
- ULSグループが昼に自社株買いを発表し後場一段高14%高に迫る 3/16 13:22
- 麻生財務相が夕方会見と伝わる、資金繰り支援策などに期待が 3/16 13:21
広告