ＭＲＴ　急伸、「新型コロナウイルス、軽症者はオンライン診療」との報道で思惑／新興市場スナップショット



*13:04JST <6034> ＭＲＴ 893 +38

急伸。一部メディアが「厚生労働省の検討会が11日、新型コロナウイルスの感染がさらに拡大し、軽症の感染者らが自宅療養することになった場合、オンラインによる医師の診療を認める方針をおおむね了承した」と報じ、買い材料視されている。MRTは2月28日に「オンライン診療ポケットドクター」を医療機関に無償提供すると発表しており、利用が拡大する可能性があるとの思惑が投資資金の流入につながったようだ。株価は一時975円まで上昇後、上げ幅を縮めている。《HH》