マーケット RSS

 

ＭＲＴ　急伸、「新型コロナウイルス、軽症者はオンライン診療」との報道で思惑／新興市場スナップショット

2020年3月12日 13:04

小

中

大

印刷

記事提供元：フィスコ


*13:04JST <6034> ＭＲＴ 893 +38
急伸。一部メディアが「厚生労働省の検討会が11日、新型コロナウイルスの感染がさらに拡大し、軽症の感染者らが自宅療養することになった場合、オンラインによる医師の診療を認める方針をおおむね了承した」と報じ、買い材料視されている。MRTは2月28日に「オンライン診療ポケットドクター」を医療機関に無償提供すると発表しており、利用が拡大する可能性があるとの思惑が投資資金の流入につながったようだ。株価は一時975円まで上昇後、上げ幅を縮めている。《HH》

スポンサードリンク

国内新興市場の最新ニュース

RSS

もっと見る

» 国内新興市場の最新ニュースをもっと見る

広告

財経アクセスランキング

  1. コロナショックは終焉するのか? 底値はいくら?
  2. フェローテックホールディングスは売り一巡、21年3月期収益回復期待
  3. NY原油：大幅反発で34.36ドル、ロシアは減産・増産の選択肢を有するとの見方も
  4. 新型コロナを乗り切って資産を増やすチャンスに
  5. 買うか売るかわからない相場なら、アルゴリズム任せも　AI株価予測「QuantX」
  1. コロナショックは終焉するのか? 底値はいくら?
  2. 株価暴落! このピンチをチャンスに変えるインカムゲイン投資戦略
  3. 日経平均、2万円を割り込む　恐怖の要因は病ではない
  4. OPECプラスで減産合意せず、原油価格の動きは？ サンワード貿易の松永氏（三井智映子）
  5. フェローテックホールディングスは売り一巡、21年3月期収益回復期待
  1. 個人投資家にとってコロナショックの真の敵は、「今じゃない」という言葉
  2. コロナショックは終焉するのか? 底値はいくら?
  3. 相場展望3月2日号　やはり、米国株の救世主トランプ&パウエル登場　戻り高に転換し、NYダウ27,000～28,..
  4. 株価暴落! このピンチをチャンスに変えるインカムゲイン投資戦略
  5. 日経平均、2万円を割り込む　恐怖の要因は病ではない

広告

写真で見るニュース

  • 新型「ポルシェ911ターボS」。（画像: ポルシェAGの発表資料より）
  • 衛星形成のイメージ図 (c) 名古屋大学
  • アルファロメオ・ジュリアGTA（画像: FCAジャパン発表資料より）
  • グリーン電力を活用した『アサヒスーパードライ』（缶500ml）（画像: アサヒビールの発表資料より）
  • 「A 200 d セダン」（画像: メルセデス・ベンツ日本の発表資料より）
 

広告

ピックアップ 注目ニュース

配達員が自宅前に商品を置いていく「置きピザ」サービス。接触による感染症リスクを抑えるという（写真：日本ピザハットの発表資料より）

新型コロナ対策に、企業が接触リスク抑えるサービスや商品をPR

岐阜県内のバローの商品案内と売り場に並んだ飛騨酪農農協の給食用牛乳（バロー発表資料より）

スーパーのフジとバロー、一斉臨時休校で販路なくした給食用牛乳を販売

政府専門家委員会発表を踏まえ、新型コロナ長期化による自動車産業の影響

広告

投資読み物の人気ランキング （Amazon.co.jp）

  1. 改訂版 金持ち父さん 貧乏父さん:アメリカの金持ちが教えてくれるお金の哲学 (単行本)
  2. 漫画 バビロン大富豪の教え 「お金」と「幸せ」を生み出す五つの黄金法則
  3. 99%の人が気づいていないお金の正体
  4. デイトレード
  5. 図解・最新 難しいことはわかりませんが、お金の増やし方を教えてください!