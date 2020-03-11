記事提供元：フィスコ
*06:30JST 今日の注目スケジュール：英鉱工業生産指数、英商品貿易収支、米消費者物価コア指数など
＜国内＞
10:10 国債買い入れオペ(残存5-10年)(日本銀行)
春闘集中回答日
コンピューターマネージメントが東証ジャスダックに新規上場(公開価格:2750円)
＜海外＞
18:30 英・鉱工業生産指数(1月) 0.3％ 0.1％
18:30 英・商品貿易収支(1月) -70.00億ポンド 8.45億ポンド
20:00 ブ・FGVインフレ率(IGP-M、1次プレビュー)(3月) 0％
20:00 米・MBA住宅ローン申請指数(先週) 15.1％
21:00 ブ・拡大消費者物価指数(IPCA)(2月) 0.21％
21:30 米・消費者物価コア指数(2月) 2.3％ 2.3％
27:00 米・財政収支(2月) -2385億ドル -2340億ドル
英・予算案をスナック財務相が公表
注：数値は市場コンセンサス、前回数値《FA》
スポンサードリンク
スポンサードリンク
マーケットの話題の最新ニュース
- 3/10の強弱材料 3/10 08:14
- 今日の注目スケジュール：工作機械受注、中消費者物価指数、米大統領選の予備選挙・党員集会集中日など 3/10 06:30
- 3/9の強弱材料 3/ 9 08:27
- 今日の注目スケジュール：GDP改定値、貿易収支、独鉱工業生産など 3/ 9 06:30
- 3/6の強弱材料 3/ 6 08:06
広告
広告
広告