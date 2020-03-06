

*18:24JST 6日の日本国債市場概況：債券先物は154円64銭で終了

＜円債市場＞

長期国債先物2020年3月限

寄付154円28銭 高値154円78銭 安値154円24銭 引け154円64銭

売買高総計43734枚

2年 410回 -0.290％

5年 142回 -0.270％

10年 357回 -0.135％

20年 171回 0.180％

債券先物3月限は、154円28銭で取引を開始。米国での新型コロナウイルスの感染拡大ペース加速を懸念した前日の米株安・長期金利低下を受けて買いが先行、その後も日本株安・円高の進行、米10年債利回りが0.80％台まで低下したことで買いが強まり、154円24銭から154円78銭まで上昇した。現物債の取引では、全年限が買われた。

＜米国債概況＞

2年債は0.50％、10年債は0.78％、30年債は1.37％近辺で推移。

債券利回りは低下。（気配値）

＜その他外債市況・10年債＞

ドイツ国債は-0.72％、英国債は0.28％、オーストラリア10年債は0.67％、NZ10年債は0.92％。（気配値）



[本日の主要政治・経済イベント]

・22:30 米・2月非農業部門雇用者数（予想：+17.5万人、1月：+22.5万人）

・22:30 米・2月失業率（予想：3.6％、1月：3.6％）

・22:30 米・2月平均時給（前年比予想：+3.0％、1月：+3.1％）

・22:30 米・1月貿易収支（予想：-461億ドル、12月：-489億ドル）

・22:30 カナダ・2月失業率（予想：5.6％、1月：5.5％）

・22:30 カナダ・1月貿易収支（予想：-7.8億加ドル、12月：-3.7億加ドル）

・23:20 エバンス米シカゴ連銀総裁とメスター米クリーブランド連銀総裁（※）

・24:00 米・1月卸売在庫改定値（前月比予想：-0.2％、速報値：-0.2％）

・01:20 ブラード米セントルイス連銀総裁（※）

・04:00 ウィリアムズNY連銀総裁とローゼングレン米ボストン連銀総裁（※）

・05:00 米・1月消費者信用残高（予想：+165.0億ドル、12月：+220.55億ドル）

・05:30 ジョージ米カンザスシティー連銀総裁（※）

・OPECプラス会合

・（※）影の公開市場委員会の討論会出席《KK》