

*06:30JST 今日の注目スケジュール：ユーロ圏小売売上高、米ADP全米雇用報告、米地区連銀経済報告(ベージュブック)など

＜国内＞

09:30 サービス業PMI(2月) 46.7

09:30 総合PMI(2月) 47.0



Kids Smile Holdingsが東証マザーズに新規上場(公開価格:2260円)



＜海外＞

09:30 豪・GDP(10-12月) 2.0％ 1.7％

10:45 中・財新サービス業PMI(2月) 50.5 51.8

10:45 中・財新総合PMI(2月) 51.9

14:00 印・サービス業PMI(2月) 55.5

14:00 印・総合PMI(2月) 56.3

16:30 スイス・消費者物価指数(2月) 0％ 0.2％

17:00 ブ・FIPE消費者物価指数(2月) 0.29％

18:00 欧・ユーロ圏総合PMI(2月) 51.6 51.6

18:00 欧・ユーロ圏サービス業PMI(2月) 52.8 52.8

19:00 欧・ユーロ圏小売売上高(1月) 0.5％ -1.6％

21:00 ブ・GDP(10-12月) 1.6％ 1.2％

21:00 米・MBA住宅ローン申請指数(先週) 1.5％

22:15 米・ADP全米雇用報告(2月) 18.8万人 29.1万人

23:45 米・サービス業PMI(2月) 49.5 49.4

23:45 米・総合PMI(2月) 49.6

24:00 米・ISM非製造業総合景況指数(2月) 55.5 55.5

24:00 加・カナダ銀行(中央銀行)が政策金利発表 1.75％ 1.75％



ブ・CNI設備稼働率(1月、5日までに) 77.7％

米・地区連銀経済報告(ベージュブック)

米・セントルイス連銀総裁が開会のあいさつ



注：数値は市場コンセンサス、前回数値《FA》