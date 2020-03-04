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今日の注目スケジュール：ユーロ圏小売売上高、米ADP全米雇用報告、米地区連銀経済報告(ベージュブック)など

2020年3月4日 06:30

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記事提供元：フィスコ


*06:30JST 今日の注目スケジュール：ユーロ圏小売売上高、米ADP全米雇用報告、米地区連銀経済報告(ベージュブック)など
＜国内＞
09:30　サービス業PMI(2月)　　46.7
09:30　総合PMI(2月)　　47.0


Kids Smile Holdingsが東証マザーズに新規上場(公開価格:2260円)


＜海外＞
09:30　豪・GDP(10-12月)　2.0％　1.7％
10:45　中・財新サービス業PMI(2月)　50.5　51.8
10:45　中・財新総合PMI(2月)　　51.9
14:00　印・サービス業PMI(2月)　　55.5
14:00　印・総合PMI(2月)　　56.3
16:30　スイス・消費者物価指数(2月)　0％　0.2％
17:00　ブ・FIPE消費者物価指数(2月)　　0.29％
18:00　欧・ユーロ圏総合PMI(2月)　51.6　51.6
18:00　欧・ユーロ圏サービス業PMI(2月)　52.8　52.8
19:00　欧・ユーロ圏小売売上高(1月)　0.5％　-1.6％
21:00　ブ・GDP(10-12月)　1.6％　1.2％
21:00　米・MBA住宅ローン申請指数(先週)　　1.5％
22:15　米・ADP全米雇用報告(2月)　18.8万人　29.1万人
23:45　米・サービス業PMI(2月)　49.5　49.4
23:45　米・総合PMI(2月)　　49.6
24:00　米・ISM非製造業総合景況指数(2月)　55.5　55.5
24:00　加・カナダ銀行(中央銀行)が政策金利発表　1.75％　1.75％


ブ・CNI設備稼働率(1月、5日までに)　　77.7％

米・地区連銀経済報告(ベージュブック)

米・セントルイス連銀総裁が開会のあいさつ


注：数値は市場コンセンサス、前回数値《FA》

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