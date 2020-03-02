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【M&A速報：2020/03/02（2）】神明HD、カーライル投資先でもやし販売大手の名水美人ファクトリーを買収

2020年3月2日 16:57

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記事提供元：フィスコ


*16:57JST 【M&A速報：2020/03/02（2）】神明HD、カーライル投資先でもやし販売大手の名水美人ファクトリーを買収
■神明HD、カーライル投資先でもやし販売大手の名水美人ファクトリー(旧九州ジージーシー)を買収

■スターアジア不動産投資法人<3468>、さくら総合リート投資法人<3473>と合併契約を締結

■Cominix<3173>、近畿圏で切削工具・油圧機器・FA機器等販売の大西機工を買収

■ヨンキュウ<9955>、飼料事業のフィード・ワンと坂本飼料の2社と資本業務提携

■マルハニチロ<1333>、養殖魚販売のヨンキュウ<9955>と資本業務提携

■クロス・マーケティンググループ<3675>子会社のクロスベンチャーズ、ファッションAI「#CBK scnnr」開発のニューロープに出資

■九州4県で学習塾展開の昴<9778>、沖縄県で高校生向け学習塾展開のタケジヒューマンマインドを買収

■エイチ・アイ・エス<9603>グループ、トルコのホテル会社を子会社化　51％の株式取得

■味の素<2802>、タイ子会社の株式を約250億円で追加取得　出資比率94.52％に

■フルスピード<2159>グループ、ゲンダイエージェンシー<2411>が買収を中止した動画広告プラットフォーム運営のRitaを買収

■大阪ソーダ<4046>、米国の投資運用会社DestinHaus Capital社運営ファンドに出資　先端材料産業への進出に向けた取り組み開始

■主婦向け求人サイト「しゅふJOB」等展開のビースタイル、持株会社体制に移行

■トーハンと書籍ダイジェストサービス「SERENDIP」提供の情報工場、資本業務提携を発表

【ニュース提供・MARR Online（マールオンライン）】《HH》

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