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【M&A速報：2020/02/27（2）】大王製紙<3880>、トルコの衛生用品製造のウゼン社を買収

2020年2月27日 17:06

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記事提供元：フィスコ


*17:06JST 【M&A速報：2020/02/27（2）】大王製紙<3880>、トルコの衛生用品製造のウゼン社を買収
■大王製紙<3880>、トルコの衛生用品製造のウゼン社を買収

■アインHD<9627>、シダックス<4837>子会社で病院や官公庁等での売店の受託運営のシダックスアイを買収

■中古釣り具の買取販売チェーン事業のゼットエー、漁師コミュニティ運営のSaltから漁業関係者向け交流サイト「漁師コミュニティ」運営事業を譲り受け

■オンライン難関資格予備校「アガルートアカデミー」など運営のアガルート、教育業界向け転職サイト「Education Career」など運営のファンオブライフを完全子会社化

■睡眠関連医療機器製造・販売のナステント、クリエートメディック<5187>などから約1.5億円の資金調達を実施

■ULSグループ<3798>、システムコンサルティング事業のアークウェイを買収

■ジェイテクト<6473>、製造業マッチングサービス事業を新設子会社に承継

■大王製紙<3880>、丸紅<8002>との共同出資投資会社を通じてブラジルの衛生用品メーカーSanther社を子会社化

■オリエントコーポレーション<8585>、オートローン事業展開のインドネシアPT.Mizuho Balimor Finance社を買収

【ニュース提供・MARR Online（マールオンライン）】《HH》

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