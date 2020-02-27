記事提供元：フィスコ
*08:25JST 2/27
[強弱材料]
強気材料
・ナスダック総合指数は上昇（8980.77、+15.16)
・1ドル110円40-50銭
・SOX指数は上昇（1749.95、+3.84）
・VIX指数は低下（27.56、-0.29）
・米長期金利は低下
・新型肺炎で追加金融緩和期待
・日銀のETF購入
・株安局面での自社株買い
・来期の業績回復期待
弱気材料
・日経平均は下落（22426.19、-179.22）
・NYダウは下落（26957.59、-123.77）
・シカゴ日経225先物は下落（22205、大阪比-125）
・米原油先物は下落（48.73、-1.17）
・新型肺炎の感染拡大
・「桜を見る会」問題
・消費増税による景気下押し
留意事項
・建設機械出荷額（1月）
・国債買いオペ
・雨宮日銀副総裁が日銀主催の決済フォーラムであいさつ
・衆院本会議
・増田寛也日本郵政社長会見
・ユーロ圏マネーサプライ（1月）
・ユーロ圏景況感指数（2月）
・ユーロ圏消費者信頼感指数（2月）
・米GDP改定値（10-12月）
・米耐久財受注（1月）
・米新規失業保険申請件数（先週）
・米中古住宅販売成約指数（1月）
・韓国・中央銀行が政策金利発表《ST》
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