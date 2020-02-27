

*08:25JST 2/27

[強弱材料]

強気材料

・ナスダック総合指数は上昇（8980.77、+15.16)

・1ドル110円40-50銭

・SOX指数は上昇（1749.95、+3.84）

・VIX指数は低下（27.56、-0.29）

・米長期金利は低下

・新型肺炎で追加金融緩和期待

・日銀のETF購入

・株安局面での自社株買い

・来期の業績回復期待

弱気材料

・日経平均は下落（22426.19、-179.22）

・NYダウは下落（26957.59、-123.77）

・シカゴ日経225先物は下落（22205、大阪比-125）

・米原油先物は下落（48.73、-1.17）

・新型肺炎の感染拡大

・「桜を見る会」問題

・消費増税による景気下押し

留意事項

・建設機械出荷額（1月）

・国債買いオペ

・雨宮日銀副総裁が日銀主催の決済フォーラムであいさつ

・衆院本会議

・増田寛也日本郵政社長会見

・ユーロ圏マネーサプライ（1月）

・ユーロ圏景況感指数（2月）

・ユーロ圏消費者信頼感指数（2月）

・米GDP改定値（10-12月）

・米耐久財受注（1月）

・米新規失業保険申請件数（先週）

・米中古住宅販売成約指数（1月）

・韓国・中央銀行が政策金利発表《ST》