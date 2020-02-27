*06:30JST 今日の注目スケジュール：欧ユーロ圏景況感指数、米GDP改定値、米耐久財受注など
＜国内＞
10:10 国債買い入れオペ(残存1-3年、残存3-5年、残存5-10年)(日本銀行)
10:30 片岡日銀審議委員が滋賀県金融経済懇話会であいさつ
14:00 雨宮日銀副総裁が日銀主催の決済フォーラムであいさつ
＜海外＞
06:45 NZ・貿易収支(1月) -5.65億NZドル 5.47億NZドル
17:00 ブ・FIPE消費者物価指数(週次)(2月21日まで1カ月間) 0.27％
18:00 欧・ユーロ圏マネーサプライ(1月) 5.2％ 5.0％
19:00 欧・ユーロ圏景況感指数(2月) 101.5 102.8
19:00 欧・ユーロ圏消費者信頼感指数(2月) -6.6
20:00 ブ・FGV消費者物価指数(IPC-S)(2月22日まで1カ月間) 0.36％
20:00 ブ・FGVインフレ率(IGP-M)(2月) -0.03％
21:30 ブ・個人ローン・デフォルト率(1月) 5.0％
21:30 ブ・ローン残高(1月) 1.6％
21:30 ブ・融資残高(1月) 3兆4710億レアル
22:30 加・経常収支(10-12月) -98.6億加ドル
22:30 米・GDP改定値(10-12月) 2.2％ 2.1％
22:30 米・耐久財受注(1月) -1.5％ 2.4％
22:30 米・新規失業保険申請件数(先週) 21.0万件
24:00 ブ・週次景気動向調査
24:00 米・中古住宅販売成約指数(1月) 2.0％ -4.9％
27:00 ブ・貿易収支(週次)(2月23日まで1カ月間) 6.84億ドル
韓国・中央銀行が政策金利発表
注：数値は市場コンセンサス、前回数値《FA》
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