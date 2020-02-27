マーケット RSS

 

今日の注目スケジュール：欧ユーロ圏景況感指数、米GDP改定値、米耐久財受注など

2020年2月27日 06:30

小

中

大

印刷

記事提供元：フィスコ


*06:30JST 今日の注目スケジュール：欧ユーロ圏景況感指数、米GDP改定値、米耐久財受注など
＜国内＞
10:10　国債買い入れオペ(残存1-3年、残存3-5年、残存5-10年)(日本銀行)
10:30　片岡日銀審議委員が滋賀県金融経済懇話会であいさつ
14:00　雨宮日銀副総裁が日銀主催の決済フォーラムであいさつ


＜海外＞
06:45　NZ・貿易収支(1月)　-5.65億NZドル　5.47億NZドル
17:00　ブ・FIPE消費者物価指数(週次)(2月21日まで1カ月間)　　0.27％
18:00　欧・ユーロ圏マネーサプライ(1月)　5.2％　5.0％
19:00　欧・ユーロ圏景況感指数(2月)　101.5　102.8
19:00　欧・ユーロ圏消費者信頼感指数(2月)　　-6.6
20:00　ブ・FGV消費者物価指数(IPC-S)(2月22日まで1カ月間)　　0.36％
20:00　ブ・FGVインフレ率(IGP-M)(2月)　　-0.03％
21:30　ブ・個人ローン・デフォルト率(1月)　　5.0％
21:30　ブ・ローン残高(1月)　　1.6％
21:30　ブ・融資残高(1月)　　3兆4710億レアル
22:30　加・経常収支(10-12月)　　-98.6億加ドル
22:30　米・GDP改定値(10-12月)　2.2％　2.1％
22:30　米・耐久財受注(1月)　-1.5％　2.4％
22:30　米・新規失業保険申請件数(先週)　　21.0万件
24:00　ブ・週次景気動向調査
24:00　米・中古住宅販売成約指数(1月)　2.0％　-4.9％
27:00　ブ・貿易収支(週次)(2月23日まで1カ月間)　　6.84億ドル


韓国・中央銀行が政策金利発表


注：数値は市場コンセンサス、前回数値《FA》

スポンサードリンク

マーケットの話題の最新ニュース

RSS

もっと見る

» マーケットの話題の最新ニュースをもっと見る

広告

財経アクセスランキング

  1. キョーリン製薬HDが高い、15分で新型コロナウイルス検出する検査機器が注目される
  2. 【特集】増配をダブル発表の一番手銘柄は低PER放置で配当利回り4%超も
  3. NY原油：続落で51.43ドル、ウイルス感染拡大で世界の原油需要は減少へ
  4. NY原油：続落で49.90ドル、ウイルス感染拡大を嫌気して一時50ドルを下回る
  5. 日経平均テクニカル:3日続落、騰落レシオは短期反発を示唆
  1. 米国株見通し：大幅安に警戒、ウイルス拡大や米大統領予備選を嫌気も
  2. JCRファーマが連日高値、未確認だがコロナウイルス関連特許の観測も
  3. NY原油：反落、リビアの緊張緩和で供給不足への不安も後退
  4. キョーリン製薬HDが高い、15分で新型コロナウイルス検出する検査機器が注目される
  5. 【特集】増配をダブル発表の一番手銘柄は低PER放置で配当利回り4%超も
  1. NY原油は「投げたりしまい」の底値圏か？　サンワード貿易の松永氏（三井智映子）
  2. 相場展望2月3日号　FRB議長、金融相場の終焉を示唆　新型肺炎ピーク後の株価はV型回復も
  3. NY原油：反落、世界経済の減速懸念強まる
  4. 米国株見通し：大幅安に警戒、ウイルス拡大や米大統領予備選を嫌気も
  5. NY原油：続伸、IMF専務理事の発言などを意識した買いが入る

広告

写真で見るニュース

  • 純正パーツを装着したホンダ・S2000（画像: 本田技研工業の発表資料より）
  • 画像はイメージです。
  • ホンダ「S2000」純正バーツ装着イメージ。（画像: ホンダアクセスの発表資料より）
  • 新型アコード。（画像: 本田技研工業の発表資料より）
 

広告

ピックアップ 注目ニュース

西武ライオンぞ公認ビュッフェのイメージ（住友商事発表資料より）

商業施設「グランエミオ所沢」第2期、ライオンズ公認のビュッフェなど核店舗に

新型「日産ルークス」（画像: 日産自動車の発表資料より）

日産、新型「ルークス」発表　軽初のインテリジェントFCW採用

出所: リクルート進学総研　第9回高校生と保護者の進路に関する意識調査報告書をもとに筆者作成

子の大学受験　保護者の関心は入りやすさ？

広告

投資読み物の人気ランキング （Amazon.co.jp）

  1. 漫画 バビロン大富豪の教え 「お金」と「幸せ」を生み出す五つの黄金法則
  2. 改訂版 金持ち父さん 貧乏父さん:アメリカの金持ちが教えてくれるお金の哲学 (単行本)
  3. 99%の人が気づいていないお金の正体
  4. LIFE SHIFT(ライフ・シフト)
  5. 父が娘に伝える自由に生きるための30の投資の教え